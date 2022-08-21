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影／無影手抽走買菜婦掌中鈔 毒蟲：沒錢買檳榔太痛苦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名40歲婦人昨天早上在新莊區裕民市場買菜，掏出2千元準備付款時，突然被旁邊的機車騎士一把抽走鈔票。她整個嚇呆，愣在原地沒喊沒追，目送搶匪離去。警方獲報花了5小時逮捕身無分文的賴嫌，行搶所得拿去買菸、酒、檳榔，早已花光光。

婦人被搶之後，直到中午12時許，才自行走路到派出所報案。員警調閱監視器佐證，發現她上午11時30分許在裕民路市場買菜，拿了2張千元鈔準備付給攤商，完全沒發現旁邊停了1輛機車早已盯上她。

騎士趁隙靠近，迅速伸手抽走婦人掌中現鈔，她手肘彎曲90度拿錢的原姿勢完全沒變，嚇到沒喊沒追，只是轉身目送搶匪騎機車逃逸，淹沒在市場人群之中，否則以當時菜市場人潮眾多，嫌犯騎機車應該逃不掉。

警方沿途調閱監視器，當天下午5時20分，循線到新莊區建安街逮捕42歲賴姓嫌犯；他有多次毒品、竊盜前科，沒工作，偶而打零工賺錢，犯案之前因為身無分文，曾拿悠遊卡到超商，但是卡裡已無儲值金額，無法消費。

於是賴嫌先在新莊區建安街69巷走路閒晃，偷走1輛鑰匙沒拔下的機車，再騎到裕民街菜市場行搶，落網後供稱檳榔癮很大，沒吃很難受，所以搶錢，犯案所得全部拿去買菸、酒、檳榔，已經花光。

警方逮到賴嫌時，他的身上、家裡都沒錢，警詢後依竊盜及搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴嫌在住處被逮捕時，身無分文。記者林昭彰／翻攝
賴嫌在住處被逮捕時，身無分文。記者林昭彰／翻攝
賴嫌騎乘贓車到菜市場行搶，快手抽走買菜婦人掌中準備付款的2千元。記者林昭彰／翻攝
賴嫌騎乘贓車到菜市場行搶，快手抽走買菜婦人掌中準備付款的2千元。記者林昭彰／翻攝
警方至賴嫌住處壓制逮捕他。記者林昭彰／翻攝
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