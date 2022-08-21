吸毒到恍惚 男子路上打人洗劫還強押女子

台北市一名張姓男子下樓購物，遇上陶姓男子，陶一見到張就動手打人，還將他押回住家洗劫一空，隨後帶著張的友人吳姓女子到萬華區某間旅館；警方獲報後循線追查，逮到張男，另起獲毒品安非他命。警詢後依強盜、妨害自由及毒品危害防制條例送辦。

據了解，張男（27歲）、吳女（32歲）是網路上互為認識的友人，3天前凌晨1點多時，張男下樓購物在住家樓下遇到陶男（26歲），陶男見到張便動手打人，並將張男押回張的住處內，張男抗拒不從，陶男又動手再打一頓，再搶奪900多元現金、手機後，陶男就帶著吳女下樓，坐計程車到漢中街旅館，然後倒在床上就睡。

張男帶著母親到派出所報案，痛訴友人遭押走，轄區警方萬華分局大理街派出所獲報，凌晨2點多警方趕緊破門進入，一邊拯救吳女，另一邊壓制呼呼大睡的陶男，在1小時內就成功破案。警方另在現場找到安非他命及吸食器。

陶男被逮後，辯稱張男欠他債務，他只是為了討債；陶的言詞避重就輕，警方不輕易採信，警詢後依強盜、妨害自由及毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。