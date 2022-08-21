少年追求IG上正妹、男友不爽談判 21人聚眾鬥毆刀棍互毆
馮姓少年追求IG上正妹Tina，多次傳訊息邀約吃飯，不料Tina男友謝男吃醋相約談判，8月10日凌晨2派人馬，在松山區松河街涉嫌聚眾鬥毆，其中曾男涉持刀砍傷張男，手臂皮開肉綻，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。
警方指出，馮姓少年透過IG認識正妹Tina，多次邀約吃飯，也透過Tina朋友傳話等，但Tina的男友謝男得知後不滿馮的行徑，雙方相約談判，在松河街附近涉嫌持刀、棍互毆，過程中，馮姓少年的友人曾男，涉持刀砍傷謝男朋友張男手臂，曾男等隨即開車離去。
警方獲報到場，只剩下傷者張男和其4名朋友留在現場，張男送醫救治，另4人帶往派出所製作筆錄。警方調閱監視器追出雙方共5車21人，當街大亂鬥，報請北檢檢察官指揮，由於全案事關未成年人，全數通知到案說明，並在8月11日晚間，在三峽追緝持刀傷人的曾男。
警方查出，雙方人馬12對上9人，共21人涉嫌聚眾鬥毆，年紀落在未成年至20歲間，且各自有竹聯幫分子，剛滿18歲的謝男，找來張等6人及2名未成年人；馮姓少年找來竹聯幫分子曾男、其餘6人及4名未成年人。
警方訊後依妨害秩序、殺人未遂及傷害等罪嫌送台北地檢署偵辦。松山分局呼籲，暴力並不能解決問題，一時的衝動或不理性的舉動都有可能誤觸法網，後果往往令人後悔莫及，民眾遇有糾紛應理性溝通，循合法途徑解決。
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