快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

一周數位爆報／半數安卓粉跳槽蘋果原因曝！她驚竟有「沒電池的平板」、蘋果檢查員工包包GG了

賴神是中共同路人？這位黨主席被戴紅帽 竟靠國台辦平反

少年追求IG上正妹、男友不爽談判 21人聚眾鬥毆刀棍互毆

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

馮姓少年追求IG上正妹Tina，多次傳訊息邀約吃飯，不料Tina男友謝男吃醋相約談判，8月10日凌晨2派人馬，在松山區松河街涉嫌聚眾鬥毆，其中曾男涉持刀砍傷張男，手臂皮開肉綻，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。

警方指出，馮姓少年透過IG認識正妹Tina，多次邀約吃飯，也透過Tina朋友傳話等，但Tina的男友謝男得知後不滿馮的行徑，雙方相約談判，在松河街附近涉嫌持刀、棍互毆，過程中，馮姓少年的友人曾男，涉持刀砍傷謝男朋友張男手臂，曾男等隨即開車離去。

警方獲報到場，只剩下傷者張男和其4名朋友留在現場，張男送醫救治，另4人帶往派出所製作筆錄。警方調閱監視器追出雙方共5車21人，當街大亂鬥，報請北檢檢察官指揮，由於全案事關未成年人，全數通知到案說明，並在8月11日晚間，在三峽追緝持刀傷人的曾男。

警方查出，雙方人馬12對上9人，共21人涉嫌聚眾鬥毆，年紀落在未成年至20歲間，且各自有竹聯幫分子，剛滿18歲的謝男，找來張等6人及2名未成年人；馮姓少年找來竹聯幫分子曾男、其餘6人及4名未成年人。

警方訊後依妨害秩序、殺人未遂及傷害等罪嫌送台北地檢署偵辦。松山分局呼籲，暴力並不能解決問題，一時的衝動或不理性的舉動都有可能誤觸法網，後果往往令人後悔莫及，民眾遇有糾紛應理性溝通，循合法途徑解決。

少年追求正妹，引來正妹男友不滿，雙方人馬涉拿刀混互毆。記者蕭雅娟／翻攝
少年追求正妹，引來正妹男友不滿，雙方人馬涉拿刀混互毆。記者蕭雅娟／翻攝

延伸閱讀

影／家門前見兒與人互毆 母竟為這原因報警抓兒子

桃園爆停車按喇叭互毆4傷 社區鄰居上演武行提告

影／20多人酒店大亂鬥 台南警員對空開7槍制伏

兩派人馬爆發打架鬥毆 台南警員酒店前連開7槍制止

相關新聞

高中同學介紹「高薪博弈工作」 男子面試即被囚禁套房

1名23歲江姓男子透過高中同學介紹，打算應徵「高薪博弈工作」，19日被21歲徐姓嫌犯帶到新北市五股區陸光眷村國宅囚禁2天...

少年追求IG上正妹、男友不爽談判 21人聚眾鬥毆刀棍互毆

馮姓少年追求IG上正妹Tina，多次傳訊息邀約吃飯，不料Tina男友謝男吃醋相約談判，8月10日凌晨2派人馬，在松山區松...

檢警破獲跨國走私集團 輪胎藏大麻花 還誘少年代領

男子陳壬豪涉與加拿大毒梟合組跨國運毒集團，將鉅量大麻花夾藏在輪胎中，利用海運走私入境，為確保不被查緝，陳男還找蕭姓少年充...

台南男討債反遭羞辱 撂人砸仇家機車 還開車撞倒一整排

台南郭姓男子昨晚向葉姓男子催討債務，反遭對方人馬羞辱，郭男隨後撂來8名友人分乘3輛轎車尋仇，雙方在平實公園狹路相逢，郭等...

與友人女友睡一起遭質問 男反刺死好友今遭檢方聲押

新北市新莊區一處舊公寓5樓，昨天晚上6時30分發生一起殺人命案，檢警今天下午相驗，死者胸、頸、肩膀共有10多處穿刺及刀劃...

吃醋釀死！新莊男遭友刺死 聞訊死者母崩潰大哭

發生在昨天（19日）晚上6時30分，新北市新莊區舊公寓五樓命案。今天下午檢警相驗，死者胸、頸、肩膀共有10多處穿刺及刀劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。