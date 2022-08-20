與友人女友睡一起遭質問 男反刺死好友今遭檢方聲押

新北市新莊區一處舊公寓5樓，昨天晚上6時30分發生一起殺人命案，檢警今天下午相驗，死者胸、頸、肩膀共有10多處穿刺及刀劃傷，其中主要致命傷為左胸3刀。死者母親今天面對愛子突然慘死，情緒激動、數度崩潰大哭，需旁人安撫攙扶，對於死者死因，目前家屬沒有疑異。

新莊警方今天依殺人罪嫌將涉嫌持刀刺死友人的嫌犯林男移送新北地檢署，檢方認為林嫌有逃亡事實、湮滅證據及勾串證人之虞，今晚向法院聲請羈押。

新北市新莊區林姓男子（21歲），昨晚回到租處，卻見女友與林姓友人（23歲）躺在同張床上，一時醋勁大發，怒質林友「為什麼跟我女友睡在一起」還動手拳毆林友，林友不堪遭誤解，反持摺疊刀連刺多刀，導致林男送醫搶救仍宣告不治。

警方昨將林嫌與死者石姓女友帶返所偵辦釐清，面對男友已死，石女抱頭嚎哭，帶情緒平復後才向警表示，「等我從睡夢中醒來，已見兩人對罵，最後就見林持刀刺傷男友。」

林嫌則因情緒激動，數度搥桌、頭撞牆壁，直到今天清晨5時許天亮後才製作筆錄，他辯稱「睡到一半被林飆罵，還出手打我。」因一時氣憤才持刀刺殺林男。 新北市林姓男子（中）昨晚涉嫌持刀刺死友人，新莊警方今天依殺人罪嫌移送新北地檢署，檢方今晚向法院聲請羈押。記者曾伯愷／攝影 新北市林姓男子（左二）昨晚涉嫌持刀刺死友人，新莊警方今天依殺人罪嫌移送新北地檢署，檢方今晚向法院聲請羈押。記者曾伯愷／攝影

【中央社新北20日電】

新北地檢署今天指出，涉嫌新莊區持刀殺人的林姓凶嫌，解送地檢署偵訊後，檢察官認為林嫌犯罪嫌疑重大，且涉犯重罪、有逃亡及滅證之虞，已經向法院聲請羈押。

新莊警分局表示，19日晚上據報，新莊區新莊路某處住宅發生命案，林姓男子被發現倒臥地上，經消防人員送醫後仍不治。

警方表示，21歲林姓死者與女友在新莊租小套房同住，2人共同友人23歲林男因無處落腳，借住他們的住處。

警方調查，林男19日晚上自外回到租處，目睹女友與借住家中的23歲林姓友人睡在同一張床，醋勁大發而起言語衝突，死者與凶嫌發生扭打。凶嫌持折疊刀朝林男猛刺，造成被害人失血過多死亡，現場有明顯打鬥痕跡。

檢警今天下午相驗，死者胸、頸、肩膀共有10多處穿刺及刀劃傷，其中主要致命傷為左胸3刀。

林嫌落網後情緒激動，不願配合警方作筆錄。今日清晨才向警方供稱，因不滿睡夢中遭死者飆罵，加上對方先動手才會誤殺。警詢後，警方依殺人罪嫌將林男移送。

檢方指出，被告觸犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，並有事實足認其有逃亡事實、湮滅證據及勾串證人，且有反覆實施之虞，建請法院羈押被告。