影／打翻醋罈子！女友與友睡同房 男怒質毆友反遭刺亡

新北市新莊區林姓男子（21歲），昨晚回到租處，卻見女友與林姓友人（23歲）躺在同張床上，一時醋勁大發，怒質林友「為什麼跟我女友睡在一起」還動手拳毆林友，林友不堪遭誤解，反持摺疊刀連刺3刀，導致林男送醫不治身亡，林嫌帶回偵辦，警詢後依殺人罪送送辦。

據了解，林嫌（23歲）與石姓女友認識在前，今年初死者林男（21歲）透過一名女性友人，認識林嫌與石女。今年6月林男與石女互生情愫開始交往，偶與林嫌碰面但未深交。近來林男時常向石女抱怨，其租住在板橋的房子環境不佳，想另覓他處租住。

這個月初，石女透過591租屋網，看見新莊區一棟舊公寓5樓友租出分隔套房，見廣告房內空間約有四、五坪，還有兩張單人床、獨立衛浴設備，整個環境看起來比現租處還優，趕緊打電話跟男友林男說，經林親自到場看屋，於這個月12日簽約入住。

日前，林嫌因無業，沒錢繳交房屋被房東趕出門，求助家人又不願讓林嫌返家居住，只好找到石女求助，經徵得林男同意，林嫌於昨天（19日）凌晨1時許，帶著全身家當入住借居。

昨天（19日）下午4時許，死者林男從石姓女友中和住處，騎車接到新莊新租住，只見林嫌神情有些恍惚，又不時翻躺在其中一張單人床。不久，林男獨自外出，留下石姓女友與林嫌在家。

昨天（19日）晚上6時30分左右，林男從外返回，見石姓女友與林嫌躺在同張床上，一時醋勁大發連珠飆罵，石女被罵聲驚醒，轉身回看赫見林男直指林嫌鼻子質罵「為什麼跟我女友睡在一起」還動手拳毆林嫌。

林嫌不堪被誤解，從褲袋掏出一把摺疊刀，朝著林男胸、肩、頸連刺3刀，直到林男倒臥血泊才止手。目擊林嫌狠殺男友林男，石女當場嚇傻，帶回神後發抖拿機向消防局求救。

警、消獲報趕抵，見林嫌神情淡定從浴室走出，還用著毛巾擦拭頭髮，沒等到警方詢問就說「他剛自殺」經檢視林男當場沒有呼吸心跳，緊急送醫急救，仍因失血過多傷重不治。

後警方帶回林嫌與石女返所偵辦釐清，面對男友已死，石女抱頭嚎哭，帶情緒平復後才向警表示「等我從睡夢中醒來，已見兩人對罵，最後就見林持刀刺傷男友」林嫌則因情緒激動，數度搥桌、頭撞牆壁，直到今天清晨5時許才製作筆錄，辯稱「睡到一半被林飆罵，還出手打我」一時氣憤才持刀刺殺林男，警詢後依殺人罪嫌將林移送法辦。 新北市新莊區新莊路649巷一棟公寓五樓發生凶殺案，警方到場為封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影 林嫌被帶回派出所偵巡，情緒十分激動。記者曾伯愷／攝影 新北市新莊區一棟公寓昨發生凶殺案，警方到場拉封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影 警詢後依殺人罪嫌送辦。記者曾伯愷／攝影