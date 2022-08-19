台南警1小時雙破毒品案 染毒情侶檔落網

台南市警二分局員警深夜線上執勤大有斬獲，博愛、長樂兩派出所1小時分別在民權路及府前路查獲2件毒品案件，共查獲持毒犯嫌1男、2女，其中還有對情侶檔染毒同病相憐，分別起獲海洛因及安非他命，警方將3人依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦外，並擴大追查其毒品來源。

警方調查，31歲郭姓女子今天凌晨2時30分許因開車，在民權路一段占用慢車道，經博愛所所長陳柏文帶班盤攔，發現她在員警攔檢過程神色緊張，一見女警欲拍搜，趕忙交付將隨身包包內安非他命5包、共2.66公克。

警方將她帶返所內調查，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，調查後，依毒品危害防制條例將她送辦。

此外，長樂所員警凌晨3時許在府前路段巡邏時，發現58歲黃姓男子騎機車載乘45歲李姓女友，深夜停等路旁，看似需協助。然而，員警趨前詢問時，不料兩人神情慌張，形跡可疑。