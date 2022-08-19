竹科印度籍工程師家中種大麻被逮 每天開強光照射

一名竹科印度籍工程師，在新竹租屋處房間，涉嫌栽種一株二級毒品大麻，基隆警方昨天持搜索票前往住處搜索，查獲大麻成株、乾燥大麻成品2包、大麻種子及相關種植設備，尚姓男子供稱自己食用，警方訊後今天依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

基隆市警察局刑事警察大隊日前接獲情資，有人在新竹一帶以公寓大廈為掩護，在屋內栽種第二級毒品大麻，每日都開強光照射。

刑大偵三隊長林哲旭表示，刑大與第四分局共組專案小組追查，30多歲尚姓男子為來台在竹科工作的印度籍工程師，警方經過多日蒐證見時機成熟，昨天持搜索票前往犯嫌住處搜索，現場查獲大麻成株、乾燥大麻成品2包、大麻種子及相關種植設備。