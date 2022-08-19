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影／三峽榮民之家兇案兩死 孔姓兇嫌今早裁定收押

聯合報／ 記者曾伯愷柯毓庭／新北即時報導

昨天凌晨，新北市三峽區「榮民之家」發生命案，造成兩名榮民死亡，案經轄區警帶回孔姓嫌犯偵辦，警詢後於昨晚10時30分解送新北地檢署，複訊後向法院聲請羈押，今天上午聲押獲准，法院裁定收押。

據了解，孔姓涉嫌人（87歲）因患阿茲海默症生性變的多疑，日前孔嫌賣給褚姓榮民（66歲）2罐亞培安素（每罐市價58元），但褚卻只給孔嫌100元，讓孔覺得被坑對褚怨懟，孔除與褚有糾紛，又懷疑另名張姓榮民（94歲），想方設法要對他不利，但其實張姓榮民長期臥病在床，根本無法與他互動。

昨天（18日）凌晨零時許，孔、褚兩人因營養品買賣再起口角，現場照護人員聽見爭吵聲，趕緊衝進拉開兩人，隨即以束帶將孔嫌固定在床上。未料，凌晨4時50分左右，孔嫌自行咬掉束帶掙脫，旋即以古茶油、熱水瓶往褚姓榮民頭部猛砸，導致褚姓榮民頭部重傷倒臥在地。

2名照護人員正前往巡視，更換尿布，當場看到地上滿是碎玻璃、一只凹陷熱水瓶，褚姓榮民則滿臉是血臥倒地上，照護人員趕緊衝前，對褚姓榮民急救。不料，孔嫌竟趁照護人員急救之際，跑到張姓榮民床位，以圍裙繫繩勒斃張姓榮民。

事後救護人員發到場檢視，褚姓榮民仍有呼吸心跳，張姓榮民則已無生命徵象，緊急協助兩人送醫急救，仍宣告不治。

昨天（18日）晚上10時30分左右，警方依殺人罪嫌移送孔嫌，經檢察官複訊向法院聲請羈押，今天上午聲押獲准，法院裁定收押。

孔嫌今天上午法院裁定收押。記者曾伯愷／翻攝
孔嫌今天上午法院裁定收押。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區「榮民之家」發生命案，警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區「榮民之家」發生命案，警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
昨天凌晨，新北市三峽區「榮民之家」發生命案，造成兩名榮民死亡。記者曾伯愷／翻攝
昨天凌晨，新北市三峽區「榮民之家」發生命案，造成兩名榮民死亡。記者曾伯愷／翻攝

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