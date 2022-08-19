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柬埔寨園區生活曝光！每天精神喊話、洗腦「詐騙是對的」

移工欠5萬被押岡山之眼痛毆 嫌詭辯開山刀剁蒜頭用

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

移民署人員在阮嫌住處查扣作案用的球棒和開山刀，阮和女友辯稱開山刀只是用來剁蒜頭用。記者石秀華／翻攝
移民署人員在阮嫌住處查扣作案用的球棒和開山刀，阮和女友辯稱開山刀只是用來剁蒜頭用。記者石秀華／翻攝
高雄市一對越南籍阮姓兄弟，暴力討債，持開山刀將欠債5萬未還的范姓同鄉押往岡山之眼，以球棒痛毆，被害人躲8個月才至移民署報案；專案人員逮捕兄弟檔中的哥哥及1名同夥，主嫌和女友詭辯開山刀用來剁蒜頭、球棒是運動之用，但仍被檢方依妨害自由及傷害罪起訴。

移民署南區事務大隊破獲越南暴力討債集團，25歲越南籍阮姓男子和29歲哥哥以暴力討債，剝削同鄉；去年8月間，一名30歲范姓越南籍移工，因向阮男借1萬餘元，遭逼討5萬元利息，范男還不出錢，遭阮男等人持開山刀押往岡山之眼風景區，持球棒痛毆。

范男事後獲釋後，因怕自己遭遇不測，四處躲藏，直至今年4月才向南區事務大隊移民署科技偵查隊檢舉，移民署人員組專案小組調查，7月間查出阮男的哥哥住岡山嘉新西路，前往搜索，當場逮捕阮及同夥陳姓移工。

移民署人員在屋內搜出約39萬元、金飾及名牌包包等貴重物品，市值約30萬元，並查扣作案用的球棒和開山刀，阮男和女友辯稱開山刀只是用來剁蒜頭用，球棒拿來打球運動健身，還當場要求移民署人員聞一聞刀上有蒜頭味，但移民署人員仍將阮、陳2人依妨害自由、傷害等罪移送高雄地檢署偵辦。

檢方今年8月依妨害自由、傷害罪將阮、陳2人起訴，另涉案的兄弟檔中的弟弟以及另一名已離境的共犯，分別遭檢方發布通緝。

移民署人員在阮嫌住處查扣作案用的球棒和開山刀，以及39萬贓款、金飾及名牌包包等貴重物品。記者石秀華／翻攝
移民署人員在阮嫌住處查扣作案用的球棒和開山刀，以及39萬贓款、金飾及名牌包包等貴重物品。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓移工涉持開山刀和球棒暴力討債，剝削同鄉，遭移民署人員逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
越南籍阮姓移工涉持開山刀和球棒暴力討債，剝削同鄉，遭移民署人員逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

移民署 越南 岡山

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