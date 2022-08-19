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影／男攜毒見警就跑 警追200公尺逮人 原來還當車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子前晚在新北市三重區見警攔查拔腿就跑，員警沿街追200公尺逮到人，發現陳男不僅涉嫌持有毒品，還充當詐騙車手提領詐騙贓款19萬元。警詢後昨依詐欺、違反洗錢防制法及毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢偵辦。

「喂，帥哥」新北市保大第二中隊員警本月17日晚上8時許，在三重區自強路一段執行防制車手提領熱點巡邏勤務，眼尖發現46歲陳姓男子探頭探腦、神情緊張地從提款機處走出來，員警見其神色有異欲上前盤查，才剛對他喊了一聲，陳男轉頭看了員警一眼，隨即狂奔逃離，逃逸的過程中還將隨身包包丟棄路旁，警方在馬路上穿梭追捕近200公尺，將跑得上氣不接下氣的陳男制伏在地。

警方在陳男襪子內起獲1包海洛因，重0.34公克及1支使用過的注射針筒，原以因涉嫌持有毒品才會跑給警察追，但警方在其身上還有隨手棄置的包包內起獲3張金融卡，及疑似為詐騙贓款19萬元，且經查證比對，發現金流為詐騙被害人的匯款，經當場告知相關權利後依現行犯逮捕。

據了解，陳男因染上毒品的惡習花費龐大，缺錢購毒才天真的以為當車手就可以籌錢繼續施用毒品，沒想到才剛提領就馬上被警察逮捕；且在陳男被逮前20分鐘，一名詐欺被害人才剛到派出所報案遭詐欺，所幸經新北保大員警及時攔阻，才保住被害人的辛苦血汗錢。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陳姓男子前晚在新北市三重區自強路見警攔查拔腿就跑，員警沿街追200公尺逮到人，發現陳男不僅持有毒品還充當詐騙車手提領詐騙贓款19萬元。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚在新北市三重區自強路見警攔查拔腿就跑，員警沿街追200公尺逮到人，發現陳男不僅持有毒品還充當詐騙車手提領詐騙贓款19萬元。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚在新北市三重區自強路見警攔查拔腿就跑，員警沿街追200公尺逮到人，發現陳男不僅持有毒品還充當詐騙車手提領詐騙贓款19萬元。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚在新北市三重區自強路見警攔查拔腿就跑，員警沿街追200公尺逮到人，發現陳男不僅持有毒品還充當詐騙車手提領詐騙贓款19萬元。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚在新北市三重區自強路見警攔查拔腿就跑，員警沿街追200公尺逮到人，發現陳男不僅持有毒品還充當詐騙車手提領詐騙贓款19萬元。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚在新北市三重區自強路見警攔查拔腿就跑，員警沿街追200公尺逮到人，發現陳男不僅持有毒品還充當詐騙車手提領詐騙贓款19萬元。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚在新北市三重區自強路見警攔查拔腿就跑，員警沿街追200公尺逮到人，發現陳男不僅持有毒品還充當詐騙車手提領詐騙贓款19萬元。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚在新北市三重區自強路見警攔查拔腿就跑，員警沿街追200公尺逮到人，發現陳男不僅持有毒品還充當詐騙車手提領詐騙贓款19萬元。記者王長鼎／翻攝

毒品 詐騙

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