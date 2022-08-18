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一聲巨響！台南高中生早自習玩模型手榴彈 不慎爆裂驚動警方

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砰！台南高中生在校把玩玩具手榴彈 不慎爆裂引恐慌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某私立高中16日上午課間休息，有3名高三生攜帶玩具槍及玩具手榴彈到校交流，有名學生把玩手榴彈不慎引爆，巨大聲響引起學生恐慌，所幸他僅手掌麻痛並無大礙，昨天在教官陪同下3學生及家長陪同下到第四警分局陳述案情，初步鑑定該槍彈無殺傷力，依少年事件處理法函辦。

該校陳姓學務主任說，因該校高三生要到校自修，學生可能心情輕鬆，帶玩具手槍及手榴彈到校交流，沒想到當天上午下課時間，有名學生手上手榴彈不慎引爆，巨大聲響，讓休息學生嚇了一跳，所幸該名學生並無大礙。

然而，校方擔心3名學生，也不知道這4把玩具手槍和1顆玩具手榴彈是否具殺傷力，為求慎重起見，昨天在教官陪同下，帶3名學生及其家長前往第四警分局陳述案情。他說，學校本來就不應攜帶違禁品，校方也將召開獎懲委員會，對3生行為做後續處分。

據調查，3名學生攜帶購買的玩具槍與手榴彈，是在網路上購買的生存遊戲用槍彈，這4把模型手槍和1顆手榴彈，經初步鑑定不具殺傷力。警方完成筆錄後，將學生所繳交槍彈進一步送鑑定外，並依少年事件處理法函辦。

昨天在教官陪同下3學生及家長陪同下到第四警分局陳述案情，初步鑑定該槍彈無殺傷力，依少年事件處理法函辦。圖／本報資料照
昨天在教官陪同下3學生及家長陪同下到第四警分局陳述案情，初步鑑定該槍彈無殺傷力，依少年事件處理法函辦。圖／本報資料照

教官 台南

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