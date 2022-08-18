飯店越南籍員工涉運毒來台 警扣大麻包裹10年重罪起訴

台北市某飯店越南籍員工阮姓男子，涉嫌花4千6百多萬越南盾（約5萬多元新台幣）從越南胡志明市運輸大麻花毒品來台。海關今年5月查驗發現毒包裹，交由警方偵辦，循線逮捕取貨的阮男，查獲740多公克的大麻花，依運輸第二級毒品罪嫌起訴，檢方建請繼續羈押，直至刑期執行完畢、驅逐出境。

起訴指出，阮男為賺取高額利潤，運輸大麻毒品來台，今年4月用通訊軟體Telegram和賣家斐姓男子，約定1千6百萬越南盾（約2萬5千多元新台幣）購買大麻花2包，並用越南快捷包裹寄到台北士林區承德路四段住家。

台北關今年5月6日查驗包裹，發現郵包內的鐵管藏有毒品，移交警方偵辦。士林分局警方10天後前往阮家遞送包裹，當場逮捕阮男，扣到大麻花2包約100公克，大麻花含菜底，也就是海關指出的鐵管。警方當日也在住處查獲5包大麻麻袋，毒品淨重約7.9公克，和吸食後的大麻捲菸，及研磨器、電子秤、煙斗、電腦及3支手機。

阮又被查出今年5月間，涉向另一個賣家用3千萬越南盾（約3萬8千餘元新台幣）購買大麻花3包，實質淨重約644.57公克。這次毒包裹寄到工作地點飯店。保安第三總隊5月18日追到飯店，查獲寄給阮男的國際包裹，查獲6百多公克大麻，還有豆腐乳、蒜頭等物，易腐敗食品已發還家屬。

阮男認罪，坦承從越南購買毒品來台，另家中的大麻的賣家是住在台灣的梅姓越南人。檢方認定，阮男和2名賣家為共犯，依運輸第二級毒品罪嫌起訴阮男。

檢方強調，阮男因案在台北看守所觀察勒戒，這次涉犯運輸二級毒罪，面臨最輕本刑10年以上徒刑重罪，有逃亡之虞，且有管道多次運毒來台，有反覆實施同類犯罪之虞，建請繼續羈押，直到刑期執行完畢驅逐出境，避免流竄危害台灣社會治安。

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