快訊

余天露面受訪痛哭 余苑綺手比「讓我走」求解脫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飯店越南籍員工涉運毒來台 警扣大麻包裹10年重罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市某飯店越南籍員工阮姓男子，涉嫌花4千6百多萬越南盾（約5萬多元新台幣）從越南胡志明市運輸大麻毒品來台。海關今年5月查驗發現毒包裹，交由警方偵辦，循線逮捕取貨的阮男，查獲740多公克的大麻花，依運輸第二級毒品罪嫌起訴，檢方建請繼續羈押，直至刑期執行完畢、驅逐出境。

起訴指出，阮男為賺取高額利潤，運輸大麻毒品來台，今年4月用通訊軟體Telegram和賣家斐姓男子，約定1千6百萬越南盾（約2萬5千多元新台幣）購買大麻花2包，並用越南快捷包裹寄到台北士林區承德路四段住家。

台北關今年5月6日查驗包裹，發現郵包內的鐵管藏有毒品，移交警方偵辦。士林分局警方10天後前往阮家遞送包裹，當場逮捕阮男，扣到大麻花2包約100公克，大麻花含菜底，也就是海關指出的鐵管。警方當日也在住處查獲5包大麻麻袋，毒品淨重約7.9公克，和吸食後的大麻捲菸，及研磨器、電子秤、煙斗、電腦及3支手機。

阮又被查出今年5月間，涉向另一個賣家用3千萬越南盾（約3萬8千餘元新台幣）購買大麻花3包，實質淨重約644.57公克。這次毒包裹寄到工作地點飯店。保安第三總隊5月18日追到飯店，查獲寄給阮男的國際包裹，查獲6百多公克大麻，還有豆腐乳、蒜頭等物，易腐敗食品已發還家屬。

阮男認罪，坦承從越南購買毒品來台，另家中的大麻的賣家是住在台灣的梅姓越南人。檢方認定，阮男和2名賣家為共犯，依運輸第二級毒品罪嫌起訴阮男。

檢方強調，阮男因案在台北看守所觀察勒戒，這次涉犯運輸二級毒罪，面臨最輕本刑10年以上徒刑重罪，有逃亡之虞，且有管道多次運毒來台，有反覆實施同類犯罪之虞，建請繼續羈押，直到刑期執行完畢驅逐出境，避免流竄危害台灣社會治安。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

大麻 越南 毒品

延伸閱讀

當街押人！新北男偷毒品遭拘禁汽旅 警一小時攻堅破案

蘋果鏈避險！加速非大陸製造 鴻海、仁寶啟動越南生產

高醫行刑式槍擊凶嫌「回籠」保外犯案 還有毒品前科　

台南製毒師落網起獲現金6千萬 法官裁押禁見

相關新聞

榮民之家命案 醫師：阿茲海默症恐併情緒行為障礙要注意

新北市三峽區榮民之家發生命案，凶嫌罹患阿茲海默症，性情變得多疑，幻想著臥病在床的榮民對他不利，竟用圍裙繩子將他勒斃。對此...

成立資訊公司替賭博網站提供網路服務 刑事局逮9人

刑事局偵查第一大隊日前接獲線報，37歲廖姓男子成立資訊安全公司，專門替賭博網站維持營運及安全，警方日前查獲廖男北市、台中...

桃園楊梅倉庫大火！鐵皮被燒歪還「囤放機油」 1員工受困中

桃園楊梅區一卡車零組件倉庫今下午起大火，火勢猛烈，鐵皮倉房遇熱歪斜變形，且還囤放零組件、機油等易燃物，據傳還有1員工受困...

飯店越南籍員工涉運毒來台 警扣大麻包裹10年重罪起訴

台北市某飯店越南籍員工阮姓男子，涉嫌花4千6百多萬越南盾（約5萬多元新台幣）從越南胡志明市運輸大麻花毒品來台。海關今年5...

毆死女友判刑9年6月 陳修將說話了

「76行者美容修復團隊」前總召集人陳修將去年十月因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，將胡女毆打致死，彰化地方法院今...

影／桃園楊梅卡車零組件倉庫起火濃煙直衝天際 消防人員搶救中

桃園楊梅區中山北路一段的一卡車零組件倉庫，今下午1時26分許起火燃燒，鐵皮工廠冒出濃濃黑煙及熊熊火勢，消防人員獲報後，派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。