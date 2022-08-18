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詐團使詐新加坡華人也受騙 警方破機房逮車手

聯合報／ 記者林保光／即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心和駐新加坡聯絡組，與全球反詐騙組織合作，分析金流等情資，發現詐欺集團以假投資名義，騙民眾加入娛樂城網站會員匯款投資，民眾直到投資後無法出金才驚覺受騙。警方查獲機房、拘提10名車手，估計集團詐得上億元，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

據了解，刑事局國際科駐新加坡聯絡組獲悉，不少新加坡華人因詐騙集團謊稱，可代操作投資或破解博弈網站，受騙加入「GIA娛樂城」網站，與全球反詐騙組織合作，才從相關資料中，發現詐騙集團機房設在台灣。

刑事局南部打擊犯罪中心查出，這個詐騙集團的機房設在高雄市前鎮區南天街某高級住宅大樓，今年4月26日，與高雄市刑警大隊、保安大隊攻堅，逮捕主持機房的高姓男子（24歲），查扣機房電腦設備、教戰手冊及會員名冊，並透過詐騙機房「水房」洗錢，估計詐騙金額逾億，受騙人達3000人。

警方分析詐欺集團相關金流，自8月14日起，陸續拘提水房車手10人到案，發覺其中莊姓、陳姓2男子涉嫌負責主持水房洗錢。全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署後，檢方聲押莊、陳2人獲准。

警方逮捕涉嫌跨國詐騙的集團機房人員。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌跨國詐騙的集團機房人員。記者林保光／翻攝
警方查獲涉嫌跨國詐騙的集團機房。記者林保光／翻攝
警方查獲涉嫌跨國詐騙的集團機房。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌跨國詐騙的集團機房人員。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌跨國詐騙的集團機房人員。記者林保光／翻攝

詐騙集團 詐欺 洗錢

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