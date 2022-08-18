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76行者前總召陳修將毆死女友 傷害致死罪判9年6月

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76行者前總召陳修將毆死女友 傷害致死罪判9年6月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

「76行者美容修復團隊」前總召集陳修將去年十月因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，將胡女毆打致死，被彰化地檢署依殺人罪起訴，彰化地方法院今天宣判將陳修將依傷害致死罪判刑9年6月、依傷害罪判刑6月，彰檢表示，將在收到判決書後，研議上訴。

陳修將曾在澎湖空難、高雄氣爆、太魯閣號出軌等意外事件，號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，尤其他年輕時曾有混黑道、經營賭場、應召站的荒唐過去，後來給人浪子回頭、充滿善心、愛家的形象，爆出殺害女友命案後，震驚各界。

檢方調查，陳修將（四十一歲）懷疑胡姓女友與陳姓友人有親密關係，認為陳姓友人想害他，去年十月五日在胡女住處徒手毆打胡女，並以套話的方式、及手機一邊恫嚇胡女一邊錄下兩人對話，企圖當成胡女和陳男有染的證據，陳修將對胡女說「你跟人不理我，拎北會難過到死」、「我躲在家裡在帶老婆小孩，勒爽，要分嗎?你說好我不會打你等」，使胡女招認莫須有的情節。

去年十月五日晚間陳修將又要求胡女以臉書訊息傳給陳男說「好想你的XX」「我快被哥打死了，趕快來接我」、「你之前到南瑤路樓下都會說想我，很久沒見」，希望以此訊息套話，但陳男僅回她不要亂講話。

胡女在陳修將逼迫下，於十月八日只好供說她是遭陳男強姦，她是遭陳男利用要殺陳修將，才不敢告訴陳修將，當晚兩人入住埔心汽車旅館，陳修將又逼胡女回答陳男要對他哪個家人不利，由於根本是子虛烏有的事，胡女回答前後不連貫，陳修將一氣又朝胡女眼睛猛毆。

陳修將在十月十四日下午睡醒後，發現胡女未睡覺而用手機與別人連繫，因胡女對於連絡何人、何事交待不清，陳修將認為胡女連絡陳男要對他不利，認為被背叛，一氣之下，用手抓胡女頭髮將頭用力撞地板，又猛毆胡女左眼、頭部等要害，抓胡女頭髮用力撞房間床鋪與窗簾間地板，導致胡女當場昏迷，陳修將直到隔天凌晨二時發現胡女幾無生命跡象，將胡女送醫急救，胡女已因廣泛性硬腦膜下出血併多處瘀傷等傷害，致創傷性休克，送醫不治死亡。

彰化地檢署依殺人、傷害致死罪嫌將陳修將起訴，彰化地方法院今天宣判將陳修將依傷害致死罪判刑 9年6月、依傷害罪判刑6月。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，彰化將在收到判決書後，研議上訴。

「76行者美容修復團隊」前總召集人陳修將涉嫌將22歲胡姓女友打死，彰化地方法院今天宣判將陳修將依傷害致死罪判刑9年6月、依傷害罪判刑6月。 報系資料照／記者翁至成攝影
「76行者美容修復團隊」前總召集人陳修將涉嫌將22歲胡姓女友打死，彰化地方法院今天宣判將陳修將依傷害致死罪判刑9年6月、依傷害罪判刑6月。 報系資料照／記者翁至成攝影

陳修將

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