當街押人！新北男偷毒品遭拘禁汽旅 警一小時攻堅破案

李姓男子日前趁陳姓男子不注意，偷走他家裡的毒品安非他命和現金2萬元，陳男發現後要給他教訓，昨天晚上在大馬路上當街強押他上車，上銬囚禁在汽車旅館內。警方獲報一小時內攻堅救人，逮捕陳男等5人，查獲空氣槍、西瓜刀等物，警詢後依私行拘禁等罪嫌送辦，另李男依竊盜等罪嫌送辦。

中和警方昨天晚上8點半獲報，一名計程車司機稱「在中和路上看到有人被強押上車」，立刻派員查看，未發現可疑人車，遂調閱監視器畫面，赫然發現「真的有人當街被帶走」，研判事態不單純，循線追緝。

警方組成專案小組，發現可疑車輛最後進入員山路上的一間汽車旅館，發動線上警力實施攔截圍捕，果然在汽旅門口看到該黑色轎車，員警喝令停車，驚覺車上沒人，盤查質問駕駛馬姓男子（30歲），他才說「剛剛押走的人在旅館內」。

警方調集大批警力破門攻堅，於晚上9點25分逮捕屋內陳男（28歲）、柳男（32歲）、林男（31歲）、鄭男（33歲），並救出被害人李男（43歲），雖然他雙手被上銬，但沒有明顯外傷。

警方在屋內緊急搜索，查扣空氣槍（含彈夾）1把、鋁棒1支、西瓜刀1支等證物，另在犯嫌車內查獲二級毒品安非他命（45.4公克）、大麻（12.8公克），警詢後將涉案5人依私行拘禁、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌移送法辦；另，李男在陳男板橋住家內竊走毒品安非他命一事，警詢後依毒品、竊盜等罪嫌送辦。

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