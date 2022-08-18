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嘉義婦遭殺棄屍竹崎檳榔園 行凶男一審判決14年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年底嘉義縣竹崎鄉林姓婦人被發現陳屍在檳榔園內，警方循線逮捕涉案林姓男子，林男坦承雙方發生爭執打死林婦，並取走其身上錢財。嘉義地方法院依殺人罪判處林男14年有期徒刑，執行完畢後，監護5年。可上訴。

判決書表示，去年12月22日綽號「無牙」的50歲林男在竹崎鄉某雜貨店喝高梁酒，年約60歲林婦也在店內喝啤酒，林男自認林婦嘲笑他，在林婦起身離開，他尾隨在後，於一處檳榔園附近雙方發生言語爭執，涉嫌將林婦推倒在地後，徒手掐住頸部、毆打臉部，隨手撿拾龍眼樹枝幹朝林婦頭部揮打，林婦倒地不起，林男再以檳榔芎覆蓋，離去時將林婦錢包內460元拿走。

林婦因頭臉遭多次致命重力鈍創致雙眼損傷、雙側眼眶骨骨折、鼻骨及上顎骨粉碎性骨折，導致蜘蛛網膜下腔出血、炎髓挫傷，因中樞神經衰竭死亡。直到12月26日檳榔農驚見林婦倒臥檳榔園死亡多時報案。警方調閱監視器，將涉有重嫌的林男逮捕法辦。

法官審酌，被告與被害人並無仇怨，僅因言語爭執，將被害人推倒在地後，掐住被害人頸部，毆打被害人，撿拾龍眼樹枝幹朝被害人頭部揮打致死，手法殘忍。以檳榔芎覆蓋於被害人身體表面，視人命如草芥而任意棄置。被告坦承犯行，但沒有賠償或取得死者家屬諒解。依犯殺人罪判處14年有期徒刑，竊盜罪判處拘役30天可易科罰金。

因被告領有中度身心障礙證明，自我控制能力不佳，且經常性飲酒，生活鬆散，家庭支援系統薄弱，再犯率高，鑑定醫師建議應施予適當的監護，因此一併宣告應於刑執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以法定最長的監護期限5年。

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林男被警方依殺人等罪嫌移送法辦。圖／本報資料照片
林男被警方依殺人等罪嫌移送法辦。圖／本報資料照片

嘉義 殺人

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