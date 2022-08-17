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台南製毒師落網起獲現金6千萬 法官裁押禁見
台南檢警昨天循線在學甲地區查獲製毒工廠，查扣安非他命成品約10公斤及半成品等物，逮捕40歲莊姓製毒師，在他大內住處床墊下起出疑似販毒所得6千萬元，案經檢方訊後向法院聲押，法官認他涉犯製造第2級毒品罪嫌重大且有逃亡、滅證之虞，裁押且禁止接見及通信。
據調查，莊男坦承製毒，但對其原料、毒品銷售管道、鉅額現金來源均有所保留，懷疑幕後有其販毒集團及共犯在逃。經檢察官訊問後，認他製造毒品對外出售牟利，涉犯違反毒品危害防制條例製造毒品犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，今天向法院聲請羈押禁見。
台南地院指出，經法官訊問後，莊男承認涉有製造第2級毒品罪嫌，並有其供述及卷內證據佐證，認他涉有毒品危害防制條例中製造第2級毒品罪嫌，嫌疑重大。且所涉最輕本刑為5年以上有期徒刑屬重罪。
台南地院表示，莊男對於所供共犯的真實身分，無法確切指明，且本件仍有相關共犯、所得流向、毒品原料來源等案情仍須追查釐清，且共犯多所逃匿，如未羈押，認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。因此，裁定莊男羈押，並禁止接見、通信。
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