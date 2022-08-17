影／毒犯拒檢開車逃「轉彎竟憑空消失」 警一查才知他摔進大水溝

南投縣警察局交通隊日前於埔里執行臨檢勤務，見一輛白色百萬轎車駕駛未繫安全帶將其攔停，未料駕駛拒檢加速逃離，員警攔截圍捕，白車竟一個轉彎就消失無蹤，警方不解怎麼憑空消失，經查才發現是過彎不成摔進邊坡大水溝，通報消防救人，並從車內起出海洛因、安非他命將其送辦，影片今曝光，過程令人傻眼。

據了解，該名53歲陳姓男子有2件毒品案遭通緝，13日晚間駕駛新車要價200萬以上的Audi轎車行經埔里中正路，因未繫安全到遭警方攔停並指引至路邊受檢，未料他卻急踩油門加速逃離，員警以無線電通報實施攔截圍捕。

埔里警分局指出，當時陳男駕車往仁愛武界方向逃逸，當下立即通報武界方向反攔查勤務人員，告知有車輛拒檢情事，指示反攔查人員攔截圍捕，員警因此駕車在後跟隨，期間陳男不斷超車，速度越來越快，更在一個轉彎後不見蹤影。

警方表示，陳男駕駛的轎車性能雖不錯，但也不可能快到憑空消失，所以追車追到不見，令圍捕的員警很傻眼，也覺得不對勁，隨後針對周邊搜索，果然發現他在高速過彎時失控，連人帶車衝入路邊大排水溝，因此立刻通報119救人。