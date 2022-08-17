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兩周清查一萬六千旅館民宿 救出遭囚人頭帳戶31人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警方全國總動員，兩周清查一萬六千多間旅館、民宿、日租套房，救出遭囚人頭帳戶31人。記者廖炳棋/翻攝
警方全國總動員，兩周清查一萬六千多間旅館、民宿、日租套房，救出遭囚人頭帳戶31人。記者廖炳棋/翻攝

國人赴柬埔寨遭囚禁，與詐騙集團猖獗息息相關，全國動員清查各地旅宿業者及空屋等治安死角，兩周查獲8件24名犯嫌，成功救出遭關押人頭帳戶被害人31人。

刑事局指出，詐騙集團在暑假期間拿出新套路，為誘騙年輕族群享有經濟自主權，在各求職網站及社群網站貼文，標榜「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一周賺數萬元」。

被害民眾誤信前往應徵時，立即遭拘禁在旅館、民宿、空屋或出租套房等限制自由，宛如台版柬埔寨囚禁案件，被害人被逼迫交出名下銀行存摺及帳號密碼，作為人頭帳戶洗錢用。更有被詐欺集團吸收，淪為詐欺集團車手提領贓款，不從或黑吃黑就被凌虐，直到帳戶遭警示後才被丟包，衍生更多治安問題。

警政署長黃明昭指示刑事局長李西河，全國動員清查各地旅宿業者及空屋等治安死角，要找出詐團藏身的隱匿處所。

為期兩周，警方清查旅館7296次、民宿8081次及日租套房1270次，總計查獲8件24名犯嫌，成功救出遭關押人頭帳戶被害人31人。

刑事局提醒，詐騙集團在國內遭清掃後，勢必轉往境外發展，近期赴東南亞國家徵才求職，已查獲多起遭騙個案，民眾赴海外工作求職應意避免被騙，若是標榜高薪、打工渡假，工作內容含糊者。強調包食宿及機票、工作條件寬鬆。求職者技能與職務不相符、與本身條件不對稱的高薪工作，就是陷阱。

詐騙集團 求職

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