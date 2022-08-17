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馬來西亞拖船走私海洛因 海巡查獲估計市價逾12億

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

馬來西亞籍拖船涉嫌走私毒品海洛因122公斤、K他命300公斤，企圖闖關來台灣，海巡署偵防分署台南查緝隊掌握情資後，在屏東西南方海域160浬處緝獲，船上6人都是馬來西亞籍，經南檢檢察官複訊後法官裁准羈押。海巡署人員正持續追查在台灣接手的共犯。

海巡署人員查獲馬來西亞籍拖船涉嫌走私毒品。記者黃宣翰／翻攝
海巡署人員查獲馬來西亞籍拖船涉嫌走私毒品。記者黃宣翰／翻攝

海巡署人員約一年多前接獲情資，有跨國販毒集團欲走私毒品來台牟利情資，報請台南地方檢察署胡晟榮檢察官指揮偵辦，胡指揮警方和海巡人員共組專案小組調查。

海巡署第六巡防區統合專案勤務，會同北門查緝隊、台南海巡隊、北部機動海巡隊、嘉義市刑警大隊、台南市刑警大隊等單位，今年4月23日在屏東西南方海域160浬處，大約東沙島南方約100浬成功緝獲走私毒品馬來西亞籍拖船。

專案小組在船上起出第一級毒品海洛因毛重122公斤，雙獅牌321塊，第三級毒品K他命毛重300公斤，由茶葉袋裝292包，毒品總毛重422公斤，估計市價高達12億元。

海巡人員說，這次查獲海洛因毒品數量為今年最大宗，毒品來源為東南亞金三角地區，成功緝獲跨國販毒集團，阻斷金三角供毒管道，充分展現海巡署防疫期間查緝不鬆懈及海上阻絕毒品之決心，有效防止毒品流入市面。海巡署將持續追查在台灣部分負責接毒的人，查明在台毒梟。

海巡人員查扣的雙獅牌海洛因。記者黃宣翰／翻攝
海巡人員查扣的雙獅牌海洛因。記者黃宣翰／翻攝

海巡署 毒品 馬來西亞 販毒

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