馬來西亞拖船走私海洛因 海巡查獲估計市價逾12億

馬來西亞籍拖船涉嫌走私毒品海洛因122公斤、K他命300公斤，企圖闖關來台灣，海巡署偵防分署台南查緝隊掌握情資後，在屏東西南方海域160浬處緝獲，船上6人都是馬來西亞籍，經南檢檢察官複訊後法官裁准羈押。海巡署人員正持續追查在台灣接手的共犯。

海巡署人員查獲馬來西亞籍拖船涉嫌走私毒品。記者黃宣翰／翻攝

海巡署人員約一年多前接獲情資，有跨國販毒集團欲走私毒品來台牟利情資，報請台南地方檢察署胡晟榮檢察官指揮偵辦，胡指揮警方和海巡人員共組專案小組調查。

海巡署第六巡防區統合專案勤務，會同北門查緝隊、台南海巡隊、北部機動海巡隊、嘉義市刑警大隊、台南市刑警大隊等單位，今年4月23日在屏東西南方海域160浬處，大約東沙島南方約100浬成功緝獲走私毒品馬來西亞籍拖船。

專案小組在船上起出第一級毒品海洛因毛重122公斤，雙獅牌321塊，第三級毒品K他命毛重300公斤，由茶葉袋裝292包，毒品總毛重422公斤，估計市價高達12億元。