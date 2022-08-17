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男子萬華訪友車上被搜出改造槍 辯：常遭欺負網咖購買

聯合報／ 記者邱奕能/即時報導

新北市一名黃姓男子騎機車到北市萬華區找友人聊天，在路邊等待時，遇上員警盤查，警員鷹眼見到他機車上吊掛的牛皮紙袋放置改造手槍，黃男起初還辯稱，只是玩具槍，後來眼見躲不過，才緩緩供出是買來防身用，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，黃5萬元交保。

擁有毒品、傷害前科的黃男（34歲）平時在飲酒場所擔任服務生，本月3日晚上10點多時，黃因心情不佳，趁著休假騎機車從新北到北市萬華區尋友，在路邊等待。

萬華警分局龍山派出所員警巡簽過程，見他滿身刺青，看見員警眼神又有閃躲狀況，上前向他盤查，一查之下發現他還有毒品、傷害前科，懷疑他身上攜帶有毒品。

員警再進一步盤查，眼尖注意到黃男身旁的機車前方掛鉤，吊掛著牛皮紙袋，袋內還放有一把改造手槍，彈匣內有10顆子彈。

黃男起初還搪塞員警只是玩具槍，不時還想騎上摩托車並發動企圖逃跑，警方察覺後隨即制止並喝令其下車，將他帶回派出所內偵辦。

黃男辯稱，因近來心情不佳，常與人吵架，才攜帶手槍作為防身用。改造手槍也是因為7年前常遭受欺負，在某網咖以10萬元價格購買，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例將他送辦，黃以5萬元交保。警方另將持續追查槍枝來源，溯源刨根，以維護社會秩序。

黃男訪友，車上吊掛的牛皮紙袋放有改造手槍。記者邱奕能／翻攝
黃男訪友，車上吊掛的牛皮紙袋放有改造手槍。記者邱奕能／翻攝
黃男訪友，車上吊掛的牛皮紙袋放有改造手槍。記者邱奕能／翻攝
黃男訪友，車上吊掛的牛皮紙袋放有改造手槍。記者邱奕能／翻攝

毒品 槍枝

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