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陸軍航特部中士槍殺地下錢莊債主 殺人未遂起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

陸軍航空特戰指揮部中士吳俊逸，因向地下錢莊借了20萬元，卻滾成300萬仍沒還完，今年4月20日先飲酒壯膽，與鄭姓錢莊業者相約談判，一言不合朝鄭男頭部連開兩槍後，棄置於新北市福和橋堤外停車場。鄭男遭槍擊後送醫撿回一命，台北地檢署今依殺人未遂、滅證等罪起訴吳男及幫他滅證的友人邱楚元。

據了解，頭部中槍的鄭男大難不死，目前已出院，但腦部受創出現嚴重後遺症，對於槍擊案經過已不復記憶。而吳男犯案後，原打算在新店溪畔喝醉尋短，卻對自己下不了手，最後醉倒在新店直潭，遭被循線而來的警方發現、逮捕。

檢方調查，吳男先前向錢莊借了20萬元，期間持續還債，債務卻越滾越大，吳男期間持續還債300多萬，依然無法清償債務。

今年4月20日晚間，吳男與代表地下錢莊前來談判的鄭姓死者相約北市和平東路巷內談判債務破裂，吳男持槍朝鄭男頭部開槍後，開著鄭男座車將鄭男載至福和橋下堤外停車場，並棄置於車上，再往新北市烏來山區逃逸。

吳男獨自犯下槍擊案後，隨即聯絡邱男，邱男則吳男將鄭男棄置於堤外停車場後，陪同吳男丟棄兇槍和手機，再開車載吳男離開，因此遭檢方認定他未參與殺人未遂，卻涉嫌湮滅刑事證據，與吳男一併起訴。

陸軍航空特戰指揮部中士吳俊逸涉嫌槍殺鄭姓錢莊業者，北檢依殺人未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照片
陸軍航空特戰指揮部中士吳俊逸涉嫌槍殺鄭姓錢莊業者，北檢依殺人未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照片

槍擊 債務 地下錢莊

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