影／台南破獲製毒工廠起出安毒10公斤 床墊下藏6千萬

台南檢警昨天循線在學甲地區查獲一製毒工廠，警方破門而入，查扣安非他命成品約10公斤及甲基甲基卡西酮毛重約231公克、疑似液態半成品2大桶等物，及其各式製毒工具一應俱全，逮捕40歲莊姓製毒師，且在大內住處起出疑似販毒所得6千萬元，認他背後有利益龐大販毒集團，正擴大偵辦。

檢方指出，警方接獲情資，莊男涉嫌製造第二、三級毒品甲基安非他命、4-甲基甲基卡西酮(俗稱喵喵)，報請檢察官黃齡慧指揮，昨天指揮市警第6、第1、新化及學甲分局兵分多路，同步行動。

警方動員霹靂小組等前往學甲製毒工廠，利用堆高機破門而入，進入倉庫內搜索，發現工廠有二、三級毒品成品及半成品，內部設備一應俱全，不知情人士還以為是座化學工廠。經專案小組搜索，扣得第二級毒品甲基安非他命成品約10公斤、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮(喵喵)毛重約231公克、疑似液態半成品2大桶(約10公斤)，以及原料感冒藥錠毛重約425公克、紅磷、碘、鈀金、鹽酸、食鹽、活性碳等關鍵化學品。

同時，查扣現場不銹鋼鍋、冰箱、脫水機、濾網、濾紙、陶瓷漏斗等過濾器材、圓底燒瓶、高速爐及瓦斯桶等加熱設備、電風扇、酸鹼試紙、防毒面具等，以及疑似販毒所得100萬元。

隨後，專案小組也在莊男位在大內區住處入內搜索，在房間床墊底下夾層內，起出疑似販毒所得6000萬元。

然而，莊男坦承製毒，但對其原料、毒品銷售管道、鉅額現金來源均有所保留，懷疑幕後有其販毒集團及共犯在逃。經檢察官訊問後，認他製造毒品對外出售牟利，涉犯違反毒品危害防制條例製造毒品犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，檢察官持續指揮承辦警方深入追查被告製毒後的流向，以及擴大追查其他參與的共犯。