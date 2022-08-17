中監管理員掰遭「灌毒」判休職 427收容人受檢「歐趴」

台中市警局烏日分局去年8月查緝一起販毒案，附帶追查施用毒品的「藥腳」時，發現矯正署台中監獄管理員林逢森涉嫌施用二級毒品安非他命，林否認用毒，辯稱是遭朋友「灌入不明液體」；台中地檢署去年11月再採林的毛髮、尿液送驗，又呈安毒陽性反應。法務部將林移送懲戒法院，懲戒法院判休職，期間6月。

法務部移送指出，中檢去年12月6日就林的兩次犯行，向台中地方法院提出觀察勒戒聲請書，中院裁定送觀察、勒戒。今年1月17日，中檢函台中監獄，以林案作成不起訴處分，而林在1月10日即從台中戒治所釋放。

台中監獄也做行政調查，認為林在去年8月20日、11月1日經警採尿前的96小時施用毒品，但427名收容人受檢都呈陰性，而林的辦公區域沒有毒品，未發現他在機關內吸毒或攜毒給收容人、職員。

法務部認為林逢森違反公務員服務法、矯正署所屬矯正人員專業倫理守則與管理人員服勤應行注意事項，考量戒護管理人員因工作需管理、接觸受刑人，他多次涉及毒品已嚴重損害矯正機關聲譽，若繼續執行職務恐有戒護安全疑慮，因此依公務員懲戒法移送懲戒。

林逢森表示，因陪朋友戒毒，可能在不慎、不察、輕忽的狀況下誤觸毒品，且他又服用來路不明的減肥藥、減脂茶，才導致尿液呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應。懲戒法院認為林在偵查時空說是遭朋友灌入不明液體，說詞不足採信。

懲戒法院認為林逢森被抓到2次施用第二級毒品，除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法「不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為」規定，林所為屬公務員懲戒法規定的非執行職務違法行為。