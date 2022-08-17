退休偵查佐涉殺人案 法院裁定延長羈押2月

嘉義縣警局退休偵查佐侯宏典疑因土石糾紛，涉嫌槍擊綽號「包子」的男子張嘉恩死亡，嘉義地檢署依涉殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴侯男，並求處無期徒刑，法院裁定收押禁見，因羈押時間將屆，嘉義地院認為羈押原因仍存在，裁定延長羈押2月。

裁定書表示，被告侯宏典經裁定自今年5月18日羈押，並禁止接見通信在案。因羈押期限將屆，聽取被告與辯護人、檢察官意見後，認為犯罪嫌疑重大，被告涉嫌殺人等重罪，仍有相當理由認為有逃亡之虞。

且行車紀錄器錄下案發後被告與同案被告對話時曾說「事情怎樣再說，堅持講沒有，我們哪有開。」、「咱路口監錄系統一定調到我的，回去車牌阿元你先跟我把車牌拔掉。」，被告也坦承案發後請人將車牌拆下拿去丟掉，因此有相當理由認為被告有湮滅證據、勾串證人之虞。確有羈押原因及繼續羈押的必要，裁定自今年8月18日起延長2月，並禁止接見、通信。

今年元月嘉義縣東石鄉三家村一間土地公廟發生28歲男子張嘉恩遭槍擊身亡案，檢警調查與張男有土方利益衝突的53歲退休偵查佐侯宏典等人涉案。

據悉，綽號「紅點」的侯宏典擔任警職期間，曾偵辦過「包子」張嘉恩涉嫌槍砲及恐嚇案件，兩人因此結下樑子；侯男退休後投入土方事業又與「包子」因土方利益發生衝突。