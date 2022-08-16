歷經4死槍殺案…康建生技低調復業 但門口多了「它」

南投草屯上月14日發生康建生技4死槍擊案，至今已滿1個月，唯一倖存的負責人賴敏男清醒恢復中，但仍無法接受訊問，近期也傳出其公司已低調復業，公司門口也設置了一座警衛座，且有保全駐守，加強門禁安全。

康建生技前員工李鴻淵疑不滿該公司幹部，長期積怨，上月14日闖入公司槍殺負責人賴敏男、課長劉慶杉、會計張嘉綺及賴的女兒賴彥妤、胞弟賴鋕卿，有4人一槍斃命，唯一倖存的賴敏男頭部卡彈重傷，但經送醫急救治療，本月初清醒。

而4死槍擊案發生後，康建生技因此停業，員工生計及下游廠商也大受影響，不過今傳出，該公司已低調復業，近期上、下班時間都有員工駕駛汽、機車出入，廠房內也有機器運作聲響，公司門口更新增一座警衛亭，並有保全駐守管理門禁。