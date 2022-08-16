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影／北市萬華公寓藏毒窟 新北警攻堅驚「老毒蟲休閒會館」
陳姓男子涉嫌販毒，新北警方循線蒐證鎖定他的萬華住處，前天協同保大霹靂小組，持搜索票荷槍實彈攻堅逮人，破門一看不得了，裡面窩藏14名毒蟲，不僅有大量的一級毒品海洛英，還有骰盅、骨董賭博機台「小瑪莉」等娛樂設施，堪稱「老毒蟲休閒會館」，警詢後依毒品罪嫌送辦。
中和警方根據過去毒品案向上朔源，發現住在北市萬華區和平西路三段某公寓的陳男（44歲）是毒品賣家，經連日蒐證，向台北地院聲請搜索票，於14日早上10點多，攻堅逮人。
警方破門後進入公寓一、二樓，陳男無反抗就逮，但裡面有竟然窩藏陳男之外的13名毒蟲；細看不得了，陳男住處擺設十分「用心」，有骰盅、麻將、賭博機台「小瑪莉」等設施供毒蟲娛樂。
警方在場查獲一級毒品海洛英（重174公克），市價高達70萬元，在場毒蟲年紀都偏高，且有3人是毒品通緝犯，警方清查身分發現，確實也都是「老毒蟲」，直嘆毒品不可碰，會害一生；警詢後將涉案14人依毒品罪嫌送辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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