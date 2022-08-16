快訊

好棒Bump救援影片外交部稱「誤導國人」 怒曝8問：詐騙解碼永久停更

影／台電包商場勘時疑翻越欄杆 摔落奧萬大沉沙池溺斃

立委稱政府「柬埔寨急難救助」僅1人負責 外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北市萬華公寓藏毒窟 新北警攻堅驚「老毒蟲休閒會館」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
警方在場查獲大量的一級毒品海洛英。記者翁至成／翻攝
警方在場查獲大量的一級毒品海洛英。記者翁至成／翻攝

陳姓男子涉嫌販毒，新北警方循線蒐證鎖定他的萬華住處，前天協同保大霹靂小組，持搜索票荷槍實彈攻堅逮人，破門一看不得了，裡面窩藏14名毒蟲，不僅有大量的一級毒品海洛英，還有骰盅、骨董賭博機台「小瑪莉」等娛樂設施，堪稱「老毒蟲休閒會館」，警詢後依毒品罪嫌送辦。

中和警方根據過去毒品案向上朔源，發現住在北市萬華區和平西路三段某公寓的陳男（44歲）是毒品賣家，經連日蒐證，向台北地院聲請搜索票，於14日早上10點多，攻堅逮人。

警方破門後進入公寓一、二樓，陳男無反抗就逮，但裡面有竟然窩藏陳男之外的13名毒蟲；細看不得了，陳男住處擺設十分「用心」，有骰盅、麻將、賭博機台「小瑪莉」等設施供毒蟲娛樂。

警方在場查獲一級毒品海洛英（重174公克），市價高達70萬元，在場毒蟲年紀都偏高，且有3人是毒品通緝犯，警方清查身分發現，確實也都是「老毒蟲」，直嘆毒品不可碰，會害一生；警詢後將涉案14人依毒品罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陳男是毒品小藥頭，在萬華住處內擺設骰盅、麻將、賭博機台「小瑪莉」等設施供毒蟲娛樂。記者翁至成／翻攝
陳男是毒品小藥頭，在萬華住處內擺設骰盅、麻將、賭博機台「小瑪莉」等設施供毒蟲娛樂。記者翁至成／翻攝
陳男是毒品小藥頭，在萬華住處內擺設骰盅、麻將、賭博機台「小瑪莉」等設施供毒蟲娛樂。記者翁至成／翻攝
陳男是毒品小藥頭，在萬華住處內擺設骰盅、麻將、賭博機台「小瑪莉」等設施供毒蟲娛樂。記者翁至成／翻攝
中和警方前天跨轄辦案，在萬華某公寓逮捕違反毒品罪的14人。記者翁至成／翻攝
中和警方前天跨轄辦案，在萬華某公寓逮捕違反毒品罪的14人。記者翁至成／翻攝

毒品 賭博 新北

延伸閱讀

禁遛狗、只能從地下室出入 北市大安某社區苛刻規定如「寵物監獄」

相關新聞

歷經4死槍殺案…康建生技低調復業 但門口多了「它」

南投草屯上月14日發生康建生技4死槍擊案，至今已滿1個月，唯一倖存的負責人賴敏男清醒恢復中，但仍無法接受訊問，近期也傳出...

新店咖啡商行刑式槍擊命案 槍手認罪「我知道的都會講」

新店何姓咖啡商去年遭槍手黃泳群行刑式槍殺身亡，檢方調查是天道盟華山會分子許杜群花600萬元，透過至尊盟會長張景欽找小弟陳...

男子涉毒品案羈押79天 無罪確定補償23萬

嘉義市陳姓男子涉及毒品危害防制條例等案件遭起訴，今年6月判決無罪確定，因遭羈押79天，陳男請求刑事補償。嘉義地方法院裁定...

初見面飲酒就奪人命 男子不道歉不賠償判刑12年

賴姓男子（21歲）與初次見面的楊姓男子（32歲）飲酒，因被嫌態度不佳，竟持刀猛刺洩忿，害楊男傷重不治。賴男犯後湮滅證據，...

影／北市萬華公寓藏毒窟 新北警攻堅驚「老毒蟲休閒會館」

陳姓男子涉嫌販毒，新北警方循線蒐證鎖定他的萬華住處，前天協同保大霹靂小組，持搜索票荷槍實彈攻堅逮人，破門一看不得了，裡面...

自產自製大麻菸 台南無業男被判5年6月

台南黃姓男子前年利用通訊軟體，以每顆3百元至5百元購入大麻種子10顆在住處栽種大麻，研磨大麻葉碎化塞入香菸，並向他人購入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。