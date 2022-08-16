自產自製大麻菸 台南無業男被判5年6月

台南黃姓男子前年利用通訊軟體，以每顆3百元至5百元購入大麻種子10顆在住處栽種大麻，研磨大麻葉碎化塞入香菸，並向他人購入毒品咖啡包，警方循線上門，查扣大麻葉2包、大麻7株等，黃坦承栽種大麻，但否認製造，台南地院認他製造二級毒品及持有三級毒品應執行5年6月徒刑。

檢警調查，黃2020年5月間透過通訊軟體向不明男子，以每顆3百元至5百元代價購買10顆大麻種子。他從網路上習得栽種大麻技術，在住處種起大麻，待部分大麻葉因成熟而掉落，同年7月至10月間蒐集大麻葉後研磨，並將碎化大麻葉塞入香菸。

此外，同年10月間，他陸續在柳營、大內區，向不明男子購入含甲基甲基卡西酮的咖啡包，共計80包。同年10月13日上午7時10分許，警方持搜索票至黃住處搜索，扣得大麻葉2包、大麻7株、紫外線燈具2組及咖啡包77包等證物。

黃坦承栽種大麻，撿拾大麻乾葉，用研磨器弄碎葉子，再塞入香菸吸食，否認製造大麻。他辯稱，他撿拾大麻葉已自然乾燥，沒有另外有烘乾的動作。

律師指出，黃蒐集成熟掉落的大麻葉，剪碎而達得施用的程度，無異於一般施用大麻毒品行為，黃犯行是供己施用而栽種大麻，情節輕微，且黃患有多項疾病，依法有情輕法重、情堪憫恕，建請法官酌減其刑，並給予緩刑。

台南地院審酌，黃明知毒品對人體健康戕害甚鉅，仍無視我國法規禁令及政府禁絕毒害的堅定立場，製造第二級毒品，雖無證據證明其大麻已流入市面，危害社會治安及國民健康，但仍應嚴予非難。