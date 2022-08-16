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影／養生館小姐離奇消失？原來與通緝男友藏密室躲臨檢
台南永康警方前晚擴大臨檢時，發現一家養生館營業中有房間「只剩嫖客、小姐離奇消失」，員警大費周章搜索，在另一個房間撬開牆上壁紙後方一副大鎖，發現范姓女子與男友躲在暗室、潘姓男友還是毒品通緝逃逸移工。養生館51歲劉姓負責人昨天到案、依妨害風化罪嫌偵辦。
永康警分局前天深夜到轄內一家養生護膚館臨檢時，發現養生館與隔壁建築打通，設立暗門暗鎖，意圖規避查緝，打開後發現別有洞天，於2、3樓還有設立按摩包廂。
警方表示，在前往3樓房間時，在一處房間發現一名嫖客，但服務小姐卻不知去向，後來發現旁邊另一個房間門鎖鎖住，打開後發現空無一人，但冷氣開啟、桌面及床上凌亂，且有許多衣物還有行動電話手機，懷疑是特別的房間仔細搜索。
員警搜查房間擺設後，發現牆上一處壁紙後方微微突起，原來有一堵約80、90公分高的暗門以壁紙掩蓋，打開後查獲越南來台多年已取得我國籍的范姓服務小姐，及他的潘姓越南籍男友、經查潘是毒品通緝逃逸移工。
警方調查，養生館打通隔壁戶設立暗門關卡規避查緝，疑屬違章建築，且申請合法養生館登記掩飾非法從事性交易行為，標榜純按摩護膚，但實際卻是以1200元價格，替客人從事半套性交易服務，再與女服務生以400元、800元比例拆帳獲利，現場發現使用過及未使用過保險套等證物。
警方表示，這家養生館除涉及色情性交易、依妨害風化罪嫌移送偵辦，還查獲毒品通緝逃逸移工，違規改裝建築、違反傳染病防治法。
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