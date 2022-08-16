徐國勇促成台泰合作救援 刑事局確認9名國人鑑別結果

民眾至柬埔寨打工遭詐騙被囚案頻傳，我國與泰國政府聯手攔截過境泰國的人蛇集團，日前成功營救9人回台，內政部長徐國勇日前會見駐台泰國經貿代表處長曾德榮時，雙方同意依台泰共打協議，啟動台泰合作機制。

行政院針對柬埔寨人口販運事件跨部會成立專責小組研商對策。據了解，徐國勇8月4號時在警政署長黃明昭、移民署長鐘景琨陪同下會見曾德榮，會中提出依據兩方於2013年1月17號簽署的「台泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議」，啟動台泰合作機制，這次才能順利救出9名過境泰國差點要被送去緬甸詐騙園區的台灣人。

據透露，會中討論到人口販運問題希望與泰國政府合作，也因為這樣的契機，讓泰國政府了解我國國民被拐賣至東南亞，甚至到泰國轉機到緬甸、柬埔寨情事，這次合作救援案是由泰國政府泰國警察總署移民局通報我國駐泰代表處，發現其中3名是人口販運被害人，最後協調泰國移民局通知警政署刑事局、移民署報請桃檢指揮偵辦，先將9名國人送回國內，被送回來的9名國人身分鑑別結果出爐，有1名人蛇集團共犯窩藏其中，桃檢當庭逮捕聲請羈押，另外8名則為被害人。