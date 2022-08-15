矽膠地板夾毒品擬運往台灣 台泰合作逮2嫌犯

中央社／ 曼谷15日專電

法務部調查局去年與泰方合作攔截一批夾藏在矽膠地板中要運往台灣的安非他命，但當時未查獲任何嫌犯。調查局後續提供情資，泰警昨天逮捕2名涉案的泰國籍嫌犯並再查扣一批安非他命。

去年12月調查局與泰方在曼谷孔堤區（KhlongToei）的港口共同查獲900多公斤的安非他命，嫌犯將結晶狀的安非他命塞在161片、平均每片4.5到6公斤的矽膠地板中準備運往台灣，但當時未查獲嫌疑人，後續調查局提供情資並由泰方比對查證後，鎖定4名泰籍嫌犯。

泰國肅毒委員會（ONCB）秘書長維猜（WichaiChaimongkhon）今天舉行記者會說明案情。

泰警得知其中一名泰籍嫌犯經營矽膠地板進出口公司，便向法院申請搜索票，昨天到嫌犯位於曼谷北方巴吞他尼（Pathum Thani）的住家與倉庫搜索，當場查扣76公斤安非他命、半成品一批以及現金75萬餘元泰銖（約新台幣63萬元），並逮捕1男1女2名泰籍嫌犯。

警方推估這批毒品在泰國售價約400萬泰銖，若運到台灣零售價格超過新台幣1億元，目前調查局與泰方持續追查其他嫌犯。

泰國 情資 曼谷

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