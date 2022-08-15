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9國人獲救回台！替柬埔寨詐團招募成員 業績不好罰半蹲
國人求職赴柬埔寨工作遭暴力囚禁問題嚴重，12名國人昨天在泰國機場被攔下，刑事局協助9人回台，初步調查被控制行動替假投資詐騙集團招募機手，有人因績效不好遭處罰半蹲，交由檢方複訊，另3人疑為人蛇集團成員被泰方留置。
台籍8名男子、4名女子昨天下午從柬埔寨搭機至泰國，泰國移民局在曼谷蘇旺納普機場攔下，發現疑為人口販運，通報外交部駐泰代表處。
警方調查，12人從5月至上月陸續飛往柬埔寨，其中6男、3女多是在臉書看見博弈客服高薪徵才廣告，赴柬國替詐團機房招募機手，有3人曾以通訊軟體透過在台家屬報案指遭控制行動，包括一對原住民情侶及台南市一名男子。
這9人昨晚搭機返台，晚間10點多抵達桃園國際機場，刑事局國際科官警接人漏夜偵詢，今天上午交由桃園地檢署複訊。另2男、1女不願回台，表達想回柬埔寨金邊，刑事局、移民署懷疑是人蛇集團成員，註銷護照後請泰方留置，後續協調遣返調查。
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