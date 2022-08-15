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獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

20歲情侶赴柬埔寨淪豬仔被威脅賣器官 阿公急籌200萬救人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
小吳說他遭囚禁期間，幾乎天天被拳腳毆打、電擊棒凌虐成傷。記者林昭彰／翻攝
小吳說他遭囚禁期間，幾乎天天被拳腳毆打、電擊棒凌虐成傷。記者林昭彰／翻攝

柬埔寨打工受騙事件頻傳，新北市今天有1對年輕情侶現身說法，年初應徵賭場職缺，到了柬埔寨卻被逼做詐騙。他們想辭職結果遭囚禁虐打、轉賣到緬甸KK園區，後來用手機向台灣的阿公求救，花了200萬元，8月初才平安返台。

20歲的小吳說，今年1月在臉書社團「偏門工作」看見徵人廣告，輕信到柬埔寨賭場工作，可月入5、6萬台幣，月休8天，還能住情侶房，便邀約同齡女友一起應徵，2月由介紹人帶著去辦護照、買機票飛往柬埔寨。

但是到了柬埔寨才知道，根本不是賭場工作，他們被脅迫從事詐騙，威脅如果不想做、業績未達標，就要帶去賣器官。他們提出想要離職，直接被隔離囚禁，男生天天被拳腳毆打、電擊棒凌虐。

女生雖沒被虐打，但形容看管她的男人全都常用色瞇瞇眼神，打量她的胸部、大腿、臀部等身體部位，不斷用言語性騷擾。期間對方還常刻意對他們放話恐嚇，形容有人不僅被虐打、抽血，甚至被電擊致死棄屍。

小情侶說，遭囚禁的時候，四周隨時都有人持電擊棒警戒看守，到了5月中旬，2人便被帶到泰國轉機，轉賣到緬甸KK園區，幸好手機沒被沒收，對方讓他們打電話向親友求救，目的就是為了勒索贖金。

阿公指出，5、6月間幾乎每天半夜都接到孫子的求救電話，整整1個月都沒辦法睡覺，「他就是一直哭，著急說快要沒時間了，要趕快救他們。回來會乖、會聽話等等。」

孫子的女友則傳語音訊息，說「阿公求求你救救我好嗎，我會待在XX（男友名字）的身邊，我不會亂跑、不會離開他，我知道是你們救回去的，所以我會報答阿公、阿嬤，我會好好賺錢還給你們，我的媽媽不要我了，她還叫我去死。」

阿公說他剛開始也抓不到頭緒，四處奔走探聽門道，最後是透過關係找到緬甸當地的台籍朋友幫忙找對方協商，最後付了台幣200多萬台幣，才順利將2人救出，8月4日平安回到台灣，結束長達半年驚魂旅程。

阿公很無奈地說：「大家不要再想去柬埔寨賺錢，真的太危險了，那根本不可能，全部都是騙人的」。

情侶被帶到泰國轉機，用手機拍下旅館環境的照片 。圖／當事人提供
情侶被帶到泰國轉機，用手機拍下旅館環境的照片 。圖／當事人提供
新北市1對年輕情侶現身說法，陷入柬埔寨打工陷阱，最後被轉賣到緬甸KK園區勒贖，最後阿公花了200萬元才將他們救出。記者林昭彰／翻攝
新北市1對年輕情侶現身說法，陷入柬埔寨打工陷阱，最後被轉賣到緬甸KK園區勒贖，最後阿公花了200萬元才將他們救出。記者林昭彰／翻攝
被害人阿公說：「不要再想去柬埔寨賺錢，真的太危險了，那根本不可能，全部都是騙人的」。記者林昭彰／翻攝
被害人阿公說：「不要再想去柬埔寨賺錢，真的太危險了，那根本不可能，全部都是騙人的」。記者林昭彰／翻攝
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區 。圖／當事人提供
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區 。圖／當事人提供

柬埔寨 詐騙

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