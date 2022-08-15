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暴力討債打到橫紋肌溶解 竹聯幫東旭堂分子遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

隸屬竹聯幫東堂東旭會旗下的林姓、朱姓及施姓男子，今年2月初為向沈姓男子追討賭債，逕將沈男及他兩名友人，押至北市信義區某宮廟地下室毆打拘禁一整天強簽本票、借據，才願意放人，沈男更是被打到骨折、橫紋肌溶解。台北地檢署今依私行拘禁、強制等罪嫌起訴3人。

檢警也懷疑林、朱、施3人拘禁被害人的宮廟，平時就是東旭會從事不法活動的據點，該會周姓會長則是幕後藏鏡人，原依組織犯罪條例一併偵辦，後來因罪證不足而不起訴。

檢方調查，沈男透過范男介紹到賭場賭博，結果欠下近百萬賭債，只好向林男借錢，事後依然還不出來。今年2月4日晚間，林男找范男約沈男至某汽車旅館協商如何還債，碰面後再將范、沈和另名張姓友人帶往某宮廟地下室。

林男持棍棒毆打沈、范兩人，逼迫簽下2張100萬元借據，4張面額50萬元的本。隔日清晨5時許，范男利用林男等人要求幫忙籌錢的機會逃跑。

林男等人擔心犯行曝光，蒙住沈男雙眼，將他帶上車四處遊晃，最後將他丟包在新北市八里。沈男經一夜凌虐，全身傷痕累累，手指被打到骨折，更一度出現橫紋肌溶解，所幸送醫急救後並無大礙。

竹聯幫東旭堂林姓、朱姓及施姓成員，涉嫌暴力討債將被害人打到橫紋肌溶解遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影
竹聯幫東旭堂林姓、朱姓及施姓成員，涉嫌暴力討債將被害人打到橫紋肌溶解遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影

骨折 賭博

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