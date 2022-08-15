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驚人！南投縣民1年被詐4.6億元 警組打詐南投隊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

詐騙犯罪猖厥，南投縣民遭詐騙金額2019年為1.2億元，但去年提高至4.6億元，暴增近4倍，相當驚人，且近期國人遭誘騙販運海外狀況多，警察局今在縣務會議表示，將跨局處成立打詐南投隊、防詐宣導團，網路、實體並進全力打詐。

詐騙手法推陳出新，且看準民眾想要投資賺錢或感情等弱點行詐，導致全國詐騙金額仍不斷攀升，根據警政署統計，2021年全般詐欺案件近2.4萬件，財損金額約50億餘元，其中南投縣在全國乙組縣市打擊詐騙犯罪的績效排名第一。

而南投縣警局長黃永志今在縣務會議指出，南投縣近年詐騙相關數據，2019年縣民遭詐共1.2億元、2020年增至1.5億元，去年暴增至4.6億元，金額驚人；但阻詐攔截金額也逐年增加，分別為1400多萬元、2500多萬元及4700多萬元。

為降低民眾因詐騙損及財物，甚至人身安全，黃永志表示，縣警局配合中央政策，將串聯縣府各單位跨局處成立「打詐南投隊」、「防詐宣導團」，針對假網拍、投資詐欺、分期解除、假網路交友到海外高薪等新舊詐騙手法，強力全面防堵打詐。

南投縣長林明溱也在縣務會議中力挺，他說，詐騙集團善用人性弱點手法刁鑽，連高知識分子也會受騙，縣府團隊將全力支持警察局加速成立「打詐南投隊」，從宣導、攔截到查緝等多方面防範，務求將詐騙犯罪對縣民的威脅降到最低。

針對近期國人遭誘騙販運海外，黃永志則說，經查，縣內遭詐至海外已有10件，均透過中國旅行社代訂旅館、機票，造成斷點增加追查難度，除與刑事局研究海外營救，同時鎖定國內協助接送、代辦護照等特定對象，後續會將他們查緝到案。

南投埔里警分局至金融機構宣導反詐騙。圖／南投縣警局提供
南投埔里警分局至金融機構宣導反詐騙。圖／南投縣警局提供

詐騙集團 警察

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