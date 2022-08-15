毒原料藏在高雄商辦停車場 刑大瓦解販毒集團逮6毒犯

高雄市刑大5月逮獲2名販毒小蜜蜂，向上溯源追出幕後販毒集團，陸續逮捕集團吳姓、黃姓幹部，成員遭逮後，供出幕後陳姓主嫌，警方循線在苓雅區一棟商辦停車場，找到藏有製毒原料的權利車，搜出大量毒咖啡包原料，隨後請陳母勸陳嫌投案。陳日前在律師陪同下到案，否認販毒，檢方訊後聲押獲准。

警方調查，陳姓主嫌年僅22歲，與吳姓（24歲）、黃姓男子（23歲）共組販毒集團，為掌握毒品源頭，3人取得一輛權利車後，將製作第三級毒品「喵喵」先驅化學原料18桶及毒咖啡包成品、K他命等藏匿車上，製造查緝斷點，計畫找好據點後，開始製毒。

今年5月，高雄市刑大逮獲兩名黃姓運毒小蜜蜂，向上溯源後掌握兩人毒品來源為陳男，組成專案小組擴大追緝，警方鎖定陳男旗下的吳姓、黃姓幹部及李姓「小蜜蜂」身分，陸續發動多波搜索，緝拿吳姓、黃姓、李姓等成員歸案，成員還自備刀械、瓦斯槍防身。

並在苓雅區一棟商辦大樓地下室停車場，尋獲一輛權利車，經破窗搜索，查獲車內藏有的「喵喵」原料300公斤、毒品咖啡包32包（約130公克）、K他命10包（毛重約80公克），原計畫一舉緝拿陳嫌歸案，但埋伏時仍被陳男早一步逃脫。警方透過陳母力勸兒子出面，陳見幹部、小蜜蜂已遭一網打盡，日前在律師陪同下出面投案。

警方調查，陳男每包毒咖啡包賣350元至400元牟利，平時由吳男、黃男當「總機」接洽銷售，訂單上門後，再交由小蜜蜂駕駛雙B名車運毒；但陳男不滿於現狀，意圖成為毒品出貨上游，因此購入毒品原料，計畫從毒咖啡包生產、包裝、販售、宅配到府等過程，全由該集團承作，採一條龍模式擴大營運規模。