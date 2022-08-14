影／柬埔寨詐騙 台泰跨國聯手救回九人

民眾至柬埔寨打工遭詐騙被囚案頻傳，外交部駐泰代表處今天接獲泰國政府通報，有12名我國籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷，其中有3名是在我國向警察機關報案遭人口販運的被害人，刑事局立即透過外交部協請泰國政府跨國救援，晚上接回9人，另有3人不願返台，表達想回柬國金邊，警方懷疑是人蛇集團成員。

外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，立即協請泰國政府協助我國處理本案。經調查後，12名國人中初步人口販運鑑定被害人有9名（6男3女）。泰國政府與我泰國代表處隨即啟動國人急難救助及人口販運被害人保護機制，安排9名國人返國，9名初步人口販運鑑定被害人於晚間10時搭乘中華航空CI-836班機抵達桃園國際機場。

刑事局表示，國際科接獲通報後，初步了解12人上月飛往柬埔寨，其中3人曾報案或求助，這批人被轉賣緬甸，途中經泰國被攔下。刑事局派員赴桃園機場準備接回9人，將帶往航空警察局刑警大隊偵詢後，請示桃園地檢署處置；另3人不願返台，表達想回柬國金邊，警方懷疑是人蛇集團成員。