得不到毀了妳！恐怖情人親手掐死女友 菲籍女魂斷旅館

竹北市博愛街上的旅社，今天清晨發生凶殺命案，一對菲律賓籍男女情侶，前一晚才投宿旅社，天才剛亮就驚傳女方遭男方殺害，且是活活掐死，男方疑似因求婚不成，懷疑女方移情別戀，乾脆奪她性命，檢警正持續釐清其行凶動機。

據了解，痛下毒手殺害同鄉女友的29歲菲律賓籍男子迪歐尼，來台擔任產業移工4年多，兩人過去在菲律賓就已經認識並交往一段期間，不過迪歐尼為了賺錢娶她，兩人交往1年多，迪歐尼便在2018年選擇來台，並在新豐的某工廠工作。

可是因為遠距離的因素，兩人相隔兩地，變得日漸疏遠，不得已兩人才忍痛分手，不過隔年女方桑特（27歲），同樣也申請上來台工作機會，並且在竹北的某科技廠擔任技術員，兩人才又重新聯絡上、舊情復燃。

在異鄉的兩人，雖然平時工作忙碌無法聚在一起，但始終保持聯絡，在假日時也會出門約會，不過彼此之間的關係卻也不像在菲律賓時那麼親密，不知是因工作壓力消磨對生活的熱情，還是感情早已淡去，只是在陌生異鄉曾經相知相惜的慰藉，有時上旅館開房間縱情一回。

不過迪歐尼一直有求娶桑特的意思，更希望有朝一日兩人可以辭掉工作，回家鄉結婚共度餘生，不過桑特似乎並無此意，想留在台灣繼續工作，因此一直以來都在迴避迪歐尼直接的告白，讓迪歐尼懷疑她是否在台灣另有新歡。

兩人昨晚9時許，騎機車投宿在竹北火車站前的旅社後一夜纏綿，但據迪歐尼供稱，兩人一直以來都有爭吵，昨晚同樣為了結不結婚吵不停，直到凌晨4、5點左右，因為女友就是不答應結婚，刻意忽略他的告白，他怕女友拋下他，兩人發生肢體衝突，盛怒之下他用雙手掐住女友的頸部，等到回過神來，才驚覺女友已經沒了呼吸。

可是迪歐尼第一時間並未報警，竟然選擇躺在桑特的屍體旁伴屍超過2小時，期間迪歐尼究竟還做了什麼，目前不得而知，但根據報案紀錄，直到上午8點，迪歐尼才自行撥打第一通119報警電話，告知119自己殺了女友，女友已經沒了呼吸。

救護人員抵達旅社時，進入房間只見女子氣絕多時，迪歐尼也當場坦承就是自己所為，警方立刻將迪歐尼帶回派出所詢問案發過程，但因雙方有語言障礙，警方並不能完整了解究竟雙方是有何糾紛，但從迪歐尼的敘述中可知，是因為感情糾紛發生衝突，卻意外失手殺人。