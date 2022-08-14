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全國稽查德州撲克店、博奕遊戲餐廳 避免學生暑假涉賭

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

學生放暑假可能涉賭，警政署列為青春專案防制重點，鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，昨天晚間至今天凌晨全國同步稽查，尚在統計成效，提醒家長留意孩子生活及使用金錢狀況。

暑假期間青少年可能涉足德州撲克、百家樂等賭場，上網玩德州撲克等博弈遊戲或下注運動賽事，深夜逗留網咖、電子遊戲場，染上賭癮或衍生治安問題。警方將賭博與毒品、詐騙、色情、少年偏差行為列為青春專案執行重點。

專案從7月1日至8月31日，警方7月查獲販賣毒品832件970人、吸食毒品1537件1619人、兒童及少年性剝削201件246人、集團性詐欺或擔任車手646件894人、參與賭博或意圖營利214件520人及偏差行為少年974人。

警政署說，青少年易受同儕影響，產生不勞而獲的投機心態，若常向父母、同學借錢或忽然多出零用錢，要特別注意，即時導正偏差價值觀。

警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供
警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供
警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供
警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供
警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供
警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供
警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供
警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供
警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供
警政署鎖定德州撲克桌遊店、博奕遊戲餐廳等場所，全國同步稽查，避免青少年放暑假涉賭。圖／刑事局提供

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