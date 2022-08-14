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天氣太熱 4條通緝毒蟲出門買冰吃、被埋伏警逮捕還攜毒
連日天氣高溫炎熱，謝姓男子身背4條通緝在身，日前被警方發現出沒在新北市汐止市區，趕抵看到他「剛買完冰正要騎車離開」，上前逮捕，他心虛轉頭就跑，警方抓住他，他卻請求「有家務事要交代，處理完再自行去地檢署報到」，想動之以情趁隙逃逸，員警不採信他說詞，依法逮捕歸案，並在他身上查獲毒品安非他命，警詢後送辦。
汐止警方9日下午2點多獲報，通緝犯謝男（39歲）出沒在連興街一帶，派員查訪，發現他戴著安全帽剛買完冰，趨前逮捕，他神情緊張要逃，被壓制後，頻頻跟員警請求「還有家務事要交代，能不能處理完再自行去地檢署報到」，想藉此逃離。
員警並非省油的燈，不採信謝男說詞，認定他純粹想逃，依法將他4條通緝案件（槍砲、毒品）逮捕歸案；謝男見說詞未果，才乖乖配合警方，員警在他身上查獲毒毒品安非他命1小包（重0.96公克），警詢後依毒品罪嫌送辦。
警方呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾，若有司法案件收到法院傳票，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。
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