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男偷遍雙北地區貨車 落網辯：罹癌要籌醫藥費

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

55歲的沈姓男子偷遍雙北貨車，日前他在北巿中正區犯下貨車竊案，轄區警方中正一分局獲報後追查，日前逮到沈男，沈辯稱罹癌要籌措醫藥費，但警方懷疑他是為了買毒才行竊，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，沈男屢次趁著貨車司機到店家送貨，一時疏忽未將車門上鎖，進入車內行竊，他偷遍雙北地區貨車，犯下十多起竊案，讓北市警方緊盯著他。

日前他又在台北市中正區偷了黃姓男子放在貨車上的側背包，因為背包內不只有5000元現金，還有黃妻贈送價值2萬元的眼鏡，具有紀念價值，不翼而飛讓黃男心急如焚，希望警方能找回。

中正一警方獲報後追查，得知沈男常出現在北市大同區一帶，果然在一間診所外找到沈男。

沈男辯稱，他有癌症病史，才會犯下竊案，當作看病診療費用，只是他有多項毒品前科，警方懷疑他是缺錢買毒，才伺機行竊。警詢後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

沈男偷遍雙北地區貨車。記者邱奕能／翻攝
沈男偷遍雙北地區貨車。記者邱奕能／翻攝

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