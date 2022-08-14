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徵才廣告有詐 竹市警：出現6大關鍵字就應提高警覺
跨國詐騙越來越多，外交部將柬埔寨、泰國、緬甸和寮國列為「紅色」警示，新竹市警察局為貫徹保護少年免於被害及預防犯罪情事發生，於暑假期間實施青春專案，其中，警第一分局結合轄內潮牌店「新竹皇家時尚館」擴大預防犯罪宣導，讓青少年與民眾暑假逛街買潮鞋、潮服時能一併了解各項詐欺手法。
警第一分局指出，看到徵才廣告出現「6大關鍵字」就應提高警覺。由於媒體和社會關注，詐騙集團已經不會直接說目的地是柬埔寨，而是將人送到泰國、緬甸、寮國等地，再輾轉送到柬埔寨。
而初入社會、沒有經驗的新鮮人也是詐騙集團常鎖定的目標。要是看見「免經驗可」的徵才條件，同時出現不符合常理的高薪，很有可能就是誆騙社會新鮮人的話術，必須慎防。
警第一分局表示，暑期打工或新鮮人畢業生投入職場應徵需小心謹慎防止掉進求職陷阱遭詐，尤其要注意來路不明的海外工作機會勿前往、朋友在社交平台上散播賺錢消息,邀加入賺錢行列勿相信、「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」都是詐騙集團用的關鍵字。
另外，警方也在暑假期間動員各派出所、偵查隊警力，針對轄內治安要點及不法分子易聚集滋事場所列為重點，透過臨檢、巡邏、路檢等查緝作為，有效防制少年聚眾鬥毆、涉毒情形等案件發生。
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