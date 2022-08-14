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影／豐原警深夜加強臨檢遊藝場所 查獲持毒、逃逸移工
台中豐原警分局加強臨檢電子遊藝場等場所，昨晚到今天凌晨到多處場所臨檢，勸導青少年勿賭博、凌晨禁逗留，警方臨檢過程查獲一名男移工涉嫌持有毒品，另查獲一名逃逸女移工。
豐原分局昨晚9點到今天凌晨1點，在撲克桌遊店、博弈主題餐廳、電子遊藝場、KTV等場所臨檢，豐原分局長劉安杰主持勤教及帶隊執行擴大臨檢勤務時，提醒注意執勤安全、執勤技巧與法源依據，同時約制業者勿從事違法賭博、販毒等違法情事，如有發現應立即報警。
昨晚到今天凌晨的臨檢，查獲一名男移工涉嫌持有毒品，另查獲一名逃逸女移工，都依法送辦，未發現凌晨有青少年逗留遊藝場等場所。
分局長劉安杰表示，目前是暑假，法律無假期，維護社會治安是警察職責，絕對不容許任何不法情事在轄內發生，將會持續落實推動緝毒、打詐、肅槍及掃黑工作，以優勢警力持續執行轄區重要路段及治安顧慮場所之威力掃蕩及臨(路)檢勤務。
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