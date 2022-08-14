暑期青春專案巡邏 桃警察局長帶隊掃盪不法

暑期避免青少年流連不當場所，桃市府警察局動員各分局及各警察大隊警力計434名，針對轄區德州撲克桌遊店、博奕主題餐廳及特定營業場所等計160處，加強臨檢稽查，由警察局長許錫榮親自帶隊掃盪不法。

內政部警政署於今日實施全國聯合稽查勤務，許錫榮親自帶隊至中壢各臨檢點實施臨檢查察，並偕同市府聯合稽查小組針對場所公安、消防等建築物防火避難安全設施嚴格稽查。

今日勤務及專案期間計查獲販賣毒品8件10人、吸食毒品43件44人、賭博8件8人、兒少性剝削4件6人、詐欺8件19人、深夜容留少年3件3人。