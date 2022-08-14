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暑期青春專案巡邏 桃警察局長帶隊掃盪不法
暑期避免青少年流連不當場所，桃市府警察局動員各分局及各警察大隊警力計434名，針對轄區德州撲克桌遊店、博奕主題餐廳及特定營業場所等計160處，加強臨檢稽查，由警察局長許錫榮親自帶隊掃盪不法。
內政部警政署於今日實施全國聯合稽查勤務，許錫榮親自帶隊至中壢各臨檢點實施臨檢查察，並偕同市府聯合稽查小組針對場所公安、消防等建築物防火避難安全設施嚴格稽查。
今日勤務及專案期間計查獲販賣毒品8件10人、吸食毒品43件44人、賭博8件8人、兒少性剝削4件6人、詐欺8件19人、深夜容留少年3件3人。
局長許錫榮表示，今勤務目的在於持續追查掛羊頭賣狗肉不法博弈場所，誘騙青少年涉足，陷入聲色、金錢的誘惑，所以結合市府的各單位組成聯合稽查小組，營造安全環境，防範青少年在成長過程中身心受到汙染。
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