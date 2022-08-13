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台南警深夜同步擴大臨檢 不到1小時即有斬獲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局今天晚間10時起配合警政署同步規畫擴大臨檢及青春專案勤務，集結優勢警力針對轄內舞廳、酒店等易滋事場所及桌遊館、KTV、網咖等青少年可能聚集的場所臨檢，不到1小時，即查獲竊盜、違反洗錢防制法通緝犯各1名，及毒品驗尿人口1名。

今晚擴大臨檢及青春專案，由分局長洪頂力親自帶隊，市警局督察長周煥興到場督導，晚間10時先遣小組先行到萬象舞廳前後門管制，大批警力集結引起許多民眾佇足觀看，也針對陪侍小姐及顧客逐一過濾身分。

同時，提醒業者不得容留青少年超過深夜零時，以免觸法外，若發現有滋事、濫用藥物等情狀，務必立即通知警方到場處置，以遏止不法犯罪發生。

除針對轄區舞廳、酒店、撲克競技館等大型特種營業場所臨檢外，並採取區塊封鎖策略，在相關場所周邊道路，同步執行封閉型強勢路檢，全面檢肅不法。

至於警分局歷經11個月跟監蒐證，本月10日一舉破獲南台灣最大人蛇賣淫集團，督察長周煥興也利用青春專案時，代表局長表揚破案有功人員，勉勵同仁持續針對色情場所，進行強力掃蕩，務將犯罪集團一網打盡。

周煥興說，暑假期間，應加強臨檢掃蕩KTV、網咖及桌遊館等青少年易聚集滋事場所，給青少年一個平安快樂的暑假。

台南第五警分局除針對轄區舞廳、酒店、撲克競技館等大型特種營業場所臨檢外，並採取區塊封鎖策略，在相關場所周邊道路，同步執行封閉型強勢路檢。記者邵心杰／翻攝
台南第五警分局除針對轄區舞廳、酒店、撲克競技館等大型特種營業場所臨檢外，並採取區塊封鎖策略，在相關場所周邊道路，同步執行封閉型強勢路檢。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局今天晚間10時起配合警政署同步規畫擴大臨檢及青春專案勤務。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局今天晚間10時起配合警政署同步規畫擴大臨檢及青春專案勤務。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分集結優勢警力，同步執行擴大臨檢及青春專案，針對轄區舞廳陪侍小姐及顧客逐一過濾身分。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分集結優勢警力，同步執行擴大臨檢及青春專案，針對轄區舞廳陪侍小姐及顧客逐一過濾身分。記者邵心杰／翻攝

臨檢 酒店

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