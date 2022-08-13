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影／家門前見兒與人互毆 母竟為這原因報警抓兒子

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市李姓男子日前晚上在住家門前與二名男子發生爭吵進而動手互毆，李男母親見狀連忙打電話叫警察，竟是為了要警察把吸毒的兒子抓走，還交付兒子所持有的吸食品及毒品殘渣袋。警詢後依毒品罪嫌送辦。

新北市海山警方於本月9日晚上9時許獲報，在板橋區中山路2段發生打架糾紛，巡邏員警迅速趕抵，發現許姓男子（24歲）和徐姓男子（22歲）與住在該處的李姓男子（23歲）三人身上都有擦挫傷。

經了解，李男與許男二人日前曾發生糾紛，相約9日晚上到李男住處商談，疑因雙方無共識，一言不合下，許男涉嫌持安全帽、徐男以徒手方式攻擊，李男也出手反擊，以致許男及徐男手腳擦挫傷，李男則是左臉及左膝擦挫傷。

「把我那個吸毒兒子帶去驗尿。」因李男在住家門前與人發生爭吵互毆，李男母親打電話報案叫警察來處理，正當警方還在詢問三人為何大打出手，李母卻大聲叫警察把兒子抓走，還拿出兒子所持有的安非他命吸食器及毒品殘渣袋交給警方，李男見狀也乖乖坦承持有。

由於雙方對互毆受傷部分都表示不願提出傷害告訴，警詢後依違反社會秩序維護法第87條函請新北地院簡易庭裁處，李男並另依違反毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市李姓男子日前晚上在板橋區住家門前與二人發生爭吵互毆， 李男母親打電話叫警察，竟是為了要警察把吸毒的兒子抓走，還交付兒子所持有的吸食品及毒品殘渣袋。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子日前晚上在板橋區住家門前與二人發生爭吵互毆， 李男母親打電話叫警察，竟是為了要警察把吸毒的兒子抓走，還交付兒子所持有的吸食品及毒品殘渣袋。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子（中）日前晚上在板橋區住家門前與二人發生爭吵互毆，李男母親打電話叫警察來處理，竟是為了要警察把兒子抓走。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子（中）日前晚上在板橋區住家門前與二人發生爭吵互毆，李男母親打電話叫警察來處理，竟是為了要警察把兒子抓走。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子日前晚上在板橋區住家門前與二人發生爭吵互毆，李男母親打電話叫警察來處理，竟是為了要警察把兒子抓走。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子日前晚上在板橋區住家門前與二人發生爭吵互毆，李男母親打電話叫警察來處理，竟是為了要警察把兒子抓走。記者王長鼎／翻攝

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