情侶誘騙百人赴柬遭逮 警政署全面查訪4千赴柬國人現況

國人赴柬埔寨被騙囚禁已成為政府極為重視問題，目前已有一百一十多件國人赴柬失蹤報案；刑事局展開偵辦，上個月24日在桃園機場，先攔阻4名要到柬埔寨民眾，逮捕負責接送的蔡姓男子，隨後前往新店緊急搜索逮捕蔡的詹姓女友，3天後再攔阻3人出國，蔡、詹兩人參與詐騙集團販售人口，被依組織犯罪移送法辦，目前已被法院羈押。

刑事局指出，近日許多國人赴柬應徵工作，卻慘遭囚禁強逼詐騙，甚至面臨被凌虐、性侵、賣淫等處境；警政署已將此類案件列管為重大特殊刑案，全面清查目前的潛在被害人，及全力攔阻歹徒誘騙國人赴柬。

刑事局逮捕蔡、詹兩人，初步調查他們已安排超過百人出境，每個人頭可拿兩到三萬元，警方將擴大偵辦。

警方發現，新北市蔡姓男子（45歲）與41歲詹姓女友原是租賃車業者，因疫情影響收入減少，竟加入詐騙集團，負責從台灣找人赴柬；從今年六月以招聘文職工作、打工旅遊等名目，安排國人前往柬埔寨，兩嫌主打「一條龍服務」，包辦接送機場、發放生活費、辦領護照、準備機票，提供住宿、甚至還協助偽造施打3劑疫苗小黃卡，就是要誘騙被害人出國。

嫌犯專門物色30歲左右男子，開出每個月5到10萬元薪資，為取信被害人，還會由位在柬埔寨的共犯，視訊周遭環境，證明工作輕鬆、環境沒問題，招募到人後就集中看管，再統一送到機場出境。

刑事局上個月接獲線報，綽號「丹哥」蔡姓男子與詐騙集團合作，7月24日要販運被害人到機場搭機前往柬埔寨，警方緊急趕到桃園機場報到櫃檯，攔阻4名要出國民眾並逮捕負責接送的蔡嫌，隨後再逮捕蔡的詹姓女友。27日再攔阻該詐團招募3名要出國民眾。

警方發現這些被害人大部分沒有特別專長，也不清楚到柬埔寨後要到哪間公司、從事什麼工作。警方訊後依刑法「意圖營利以詐術使人出境」、組織等罪嫌送辦。