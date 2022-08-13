影／嘜走！ 遇到三鐵戰警 毒蟲狂跑300公尺軟腳就逮

台南市警二分局員警昨天下午1時許巡邏經友愛街郵局附近，發現25歲邱姓男子形跡可疑欲盤查，他見警車竟拔腿就跑，「你嘜走！」警員張至綱見狀下車追捕，在康樂街追逐了300公尺，邱軟腳氣噓噓停步受檢並起出安非他命，民眾目睹警員全副裝備還能跑的如此之快佩服不已。

市警二分局中正派出所警員張至綱、洪培峰昨天執行假日各ATM及銀樓處所巡邏時，在友愛街郵局周邊發現邱形跡可疑欲攔查，然而，邱也察覺遭警方盯上，急忙快速步行竄入巷道，員警立即轉進至康樂街116號前再發現其行蹤。

未料，邱心虛一見巡邏車拔腿狂奔，張立即下車急追，兩人在大馬路上一跑一追約300公尺，邱自知無法躲過追捕，這才乖乖停下就逮。隨後員警在其身上起獲安非他命1包、1.36公克，將他帶返所內調查，並依涉毒品危害防制條例送辦。