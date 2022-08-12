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影／三峽警破「行動毒品分裝廠」 起獲1109包毒咖啡
新北市三峽區陳姓男子，把桃園租處當成「行動毒品分裝廠」，於桃園夜店、景店販賣毒咖啡包，今年2月三峽警方獲報，組成專案小組追查。昨天（11日）下午時機成熟，持搜索票循線於三峽逮捕陳男，並在其車後行李箱內，搜扣1109包毒品咖啡包及相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。
據了解，陳姓男子（29歲）在桃園承租一戶充當「行動毒品分裝廠」，為降低成本，他透過管道購入低價毒品原料，自行分裝毒品咖啡包，再以高於市價七倍（一包賣500元）大賺黑心錢。今年2月，三峽警方獲報陳男疑似持有大批毒品，立即組成專案小組，開蒐證調查。
這個月11日，警方見時機成熟，手持搜索票、拘票，循線前往新北市三峽區學成路陳男戶籍處，當場逮捕陳男，並於其汽車後行李箱內，查扣重達3656公克，共1109包毒品咖啡包，連同其他證物，一併帶回偵辦。偵詢時，陳男未否認販賣毒品，警詢後依毒品罪嫌送辦。
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