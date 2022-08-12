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製毒工廠藏身南澳深山 刑事局攻堅起獲22噸製毒原料

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局偵三大隊第三隊接獲線報，有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，警方為免毒品流入社會，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物。

警方指出，製毒工廠嫌犯疑有天道盟背景，幕後主嫌交代古姓男子（26 歲），聯繫化學原料商並取得原料後，運往宜蘭山區工寮隨後離開，蔡姓主嫌（25歲）與另外兩名同夥接手，運輸原料到製毒工廠，由兩名製毒師製造愷他命。

警方發現，製毒工廠運用新技術製毒，原本六階段工序才能製成毒品，嫌犯縮短至兩階段完成，過程無臭又簡化時間。

製毒工廠以一個月1萬元代價，租賃南澳深山偏僻民宅，從蘇花公路到工廠就要花費一小時，蔡嫌等人將製毒透天厝規劃為「原料囤積區」、「製毒作業區」、「成品存放區」。

製毒工廠位置極為偏僻，沒有門牌號碼，周遭遍布監視器，架設門欄。專案人員為蒐證製毒不法，跋山涉水潛入後山，長時間監控後，查出嫌犯已有製造三級毒品跡象。

警方為避免毒品製成後流入社會，日前出動除暴特勤隊，翻越後山進行攻堅，現場查扣乙醇、乙酸乙酯、乙酸、二甲基亞酮、硫酸、硫酸鈉等製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命37公克、大麻等證物。

警方3月破製毒工廠逮捕蔡嫌等3人，4、5、6月向上溯源，7月再拘提古姓主嫌及張姓、游姓共犯等人到案；全案詢後依毒品罪嫌移送宜蘭地檢署，6名涉嫌製毒成員均裁定羈押禁見，警方將擴大查緝。

刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋/翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋/翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝
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刑事局發現有幫派在宜蘭南澳深山開設製毒工廠，日前入山攻堅，查扣製毒化學原料約22公噸、製毒器具、成品愷他命、大麻等證物，並逮捕古、蔡等嫌犯。記者廖炳棋／翻攝

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